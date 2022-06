GP del Canada F1 2022

11. Valtteri Bottas



12. Alexander Albon



13. Sergio Perez



14- Lando Norris



15- Charles Leclerc



16- Pierre Gasly



17- Sebastian Vettel



18. Passeggiata di lancia



19. Nicholas Latifi



20- Yuki Tsunoda

* La rete inizia ad aspettare sanzioni future

Tutti scommettono sulle gomme da pioggia pesante all’inizio del primo trimestre

Fernando Alonso e Carlos Sainz cercheranno un buon risultato, il pilota della Ferrari di Madrid potrà finalmente conquistare il suo primo posto in Formula 1, ma dovrà sconfiggere la temibile Red Bull

Sembra che la più colpita sia stata la Mercedes, proprio quella che ha chiesto provvedimenti contro questo fenomeno, in quanto le azioni silver hanno dovuto alzare l’altezza della vettura.

L’Alpine A522 guidata da Fernando Alonso sembra invece aver fatto un passo avanti a costo di una battuta d’arresto per i suoi concorrenti.

Ciò suggerisce che le impostazioni dei singoli sedili saranno specifiche della gara e che la valutazione sarà meno importante, e ancor di più su un circuito in cui i sorpassi sono molto possibili, quindi potrebbero esserci piacevoli sorprese per Carlos Sainz e Fernando Alonso se corrono rischi.

Le Red Bull non hanno fallito e, grazie alla doppietta, hanno ulteriormente rafforzato il mondiale piloti di Max Verstappen, che ha girato il circuito cittadino di Baku prima di approdare in Canada questo fine settimana

Il monegasco debutterà con nuovi turbo, ICE, MGU-H, MGU-K ed EX sulla sua F1-75 e partirà dietro a tutto, accompagnato dal giapponese Yuki Tsunoda

La storia della Formula 1 in Spagna inizia con il Circuit de Pedralbes Barcelona e Pena Ren, un gruppo di appassionati di auto che, tra le tante altre competizioni, promossero il primo Gran Premio del Campionato del Mondo di F-1.

È successo nel 1951, dopo diverse prove che hanno dimostrato la sua capacità organizzativa e l’attrattiva del percorso che inizia e finisce a Diagonal, passando per le strade di Esplugues, Pedralbes, Paseo de Manuel Girona e Calle de Numancia.

L’esperienza è stata un successo assoluto, con Juan Manuel Fangio che ha vinto con l’Alfa Romeo in una gara cruciale per il pilota argentino per vincere il primo dei suoi cinque titoli mondiali.

Il Gran Premio del Canada di Formula 1 inizierà con asfalto bagnato e lascerà spazio alle migliori mani del mondo con le auto più talentuose a brillare, il che significa buone notizie per Fernando Alonso e Carlos Sainz

Hamilton sta attraversando una stagione famigerata nel 2022 ed è stato nettamente superato dalla superstar George Russell, che lo ha superato nelle gare e nelle qualifiche.

“Per me è stato un disastro, la macchina sta peggiorando. Sono più infelice quando ci salgo, stiamo lavorando sodo, ma è così. Quest’anno è un’auto, dobbiamo affrontarla, lavorare sodo e fare una macchina migliore l’anno prossimo”, Hamilton frustrato ha rinunciato dopo che i test hanno cambiato la sua macchina a Montreal.

I padroni di casa ei dirigenti rivedranno la parte inferiore dei sedili individuali per non causare questi salti, e le squadre che ne soffrono di più dovranno solo alzare l’altezza della vettura, perdendo così le prestazioni aerodinamiche del canadese. GP di F1

Fernando sta mostrando un ritmo enorme con le Alpi di Montreal e punta a essere tra i primi 5 prima che la prova si svolgerà oggi a partire dalle 22:00.

Se c’è un posto da sogno ovunque, è a Montreal, dove gli spagnoli stanno finalmente cercando di scrollarsi di dosso una serie negativa di vittorie della Coppa del Mondo 2022 culminate in una classifica e una buona gara.

Verstappen, Pérez e, naturalmente, Carlos Sainz sanno che l’ottimo uomo della stagione di Pullman non partirà dalla pole position domani a Gilles Villeneuve, un’occasione d’oro per i tre favoriti di oggi.

1. Red Bull Racing RBPT – 279 punti



2. Ferrari – 199 punti



3. Mercedes – 161 punti



4. McLaren Mercedes – 65 punti



5. Alpine Renault – 47 punti



6. Alfa Romero Ferrari – 41 punti



7. Alpha Tauri RBPT – 27 punti



8. Haas Ferrari – 15 punti



9. Aston Martin Aramco Mercedes – 15 punti



10- Williams Mercedes – 3 punti

1. Max Verstappen – 150 punti



2. Sergio Perez – 129 punti



3. Charles Leclerc – 116 punti



4. George Russell – 99 punti



5. Carlos Sainz – 83 punti



6. Lewis Hamilton – 62 punti



7. Lando Norris – 50 punti



8. Valtteri Bottas – 40 punti



9. Esteban Ocon – 31 punti



10. Pierre Gasly – 16 punti



11. Fernando Alonso – 16 punti



12. Kevin Magnussen – 15 punti



13. Daniel Ricciardo – 15 punti



14. Sebastian Vettel – 13 punti



15. Yuki Tsunoda – 11 punti



16. Alexander Albon – 3 punti



17. Lance Stroll – 2 punti



18. Guanyu Zhou – 1 punto



19. Mick Schumacher – 0 punti



20. Nico Hulkenberg – 0 punti

La battaglia per il Campionato del Mondo Piloti di F1 è diventata rossa nella rivalità dell’anno tra Max Verstappen e Charles Leclerc per conquistare il sogno più grande di tutti i rivali in griglia.

Da La Vanguardia seguiremo la prova in diretta con un’anteprima completa da non perdere. Cominciamo!

Terremo d’occhio la promettente firma del fine settimana di Fernando Alonso e Carlos Sainz, così come la lotta per il campionato mondiale piloti tra Verstappen e Leclerc.