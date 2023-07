GP d’Ungheria 2023: Hamilton insiste: ‘Servono gare più ravvicinate’

ALewis HamiltonCome molti appassionati di F1, vorrebbe che il Mondiale di quest’anno fosse più equilibrato. Il dominio di Red Bull e Max Verstappen è assolutoin modo tale che il resto delle squadre abbia pochissime opzioni per affrontarlo, se non nessuna.

Il britannico sa in prima persona cosa significa chiaramente guidare e capisce che è comune in questo sport. Per molto tempo, nel nostro sport, Ci sono sempre state grandi epoche di dominio. Ce l’avevo e sono stato molto fortunato ad averlo con questa squadra, ce l’aveva Michael Schumacher, anche Sebastian Vettel, e ora è il momento di Max”.puntando a.

Tuttavia, ciò conferma da parte della Mercedes che le stagioni in cui la squadra eccelle chiaramente non sono le migliori: “Ecco perché ho detto ultimamente, Anche quando avevamo il controllo, gli anni migliori erano quelli in cui litigavamoQuando abbiamo avuto battaglie serrate con la Red Bull o abbiamo avuto una battaglia serrata con la Ferrari”.

L’era di Max Verstappen

Il 2022 è già stato un buon anno per la nazionale austriaca, con 17 vittorie su 22 possibili.e ottenendo due titoli con grande vantaggio. Quest’anno sono andati oltre, e non è la prima volta che parlano della possibilità di tenere una sessione plenaria. Hanno trovato la chiave e ora tocca agli altri lavorare per affrontarli.

“Max e il suo team hanno svolto il proprio lavoro meglio di chiunque altro e non possono toglierglielo. Non si può dire quanto durerà o se riusciremo a portare la macchina in pista per combatterli l’anno prossimo.analizza il britannico che crede che la Red Bull abbia fatto bene il suo lavoro ed è per questo che è al top.

Lando Norris, Max Verstappen e Lewis Hamilton sul podio del Gran Premio di Gran Bretagna

Più uguaglianza significa più passione

Nel complesso, Hamilton sostiene di apportare le modifiche necessarie per poter vedere più combattimenti in pista. “Come sport dobbiamo lavorare, Dobbiamo parlare di come possiamo organizzarci per essere migliori per il futuro, per avere gare più serrate dove il campo è più vicinoCosì dice Mercedes.

Il pilota afferma che il suo sogno ora non è essere al di sopra degli altri, ma poter andare in battaglia ogni fine settimana. “Non sogno più un periodo di dominio, Una battaglia serrata tra Red Bull, Ferrari, Mercedes e Aston Martin sarà epica. Questo è il mio sogno perché quando sono cresciuto correndo sui go-kart, era una scazzottata.lui spiega.