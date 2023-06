GP F1 canadese: programma e dove guardare le gare dal vivo | Formula 1 | gli sport

La Coppa del Mondo di Formula 1 attraversa ancora una volta l’Atlantico per il Gran Premio del Canada questo fine settimana, al Circuit Gilles Villeneuve di Montreal, ottavo round del campionato. Max Verstappen rimane il leader della classifica e lo rimarrà qualunque cosa accada in gara grazie all’ampio vantaggio che aveva sugli inseguitori dopo l’ultimo Gran Premio, due settimane fa a Montmelò. L’olandese Red Bull ha ottenuto la sua quinta vittoria in sette gare portandosi a 170 punti, 53 dietro il compagno di box Chico Perez e 71 dietro Fernando Alonso, che ha completato il podio della Coppa del Mondo nonostante sia arrivato settimo al Gran Premio di Spagna. Lo spagnolo, ancora alla ricerca della sua 33esima vittoria in Formula 1, è stato scavalcato da Mercedes Hamilton e Russell, pericolosamente vicini in classifica.

L’obiettivo dell’Aston Martin è ritrovare le buone sensazioni di inizio stagione e quelle dello spagnolo, per tornare sul podio dopo aver ottenuto risultati in cinque delle sette gare fin qui disputate. Nel 2006, Alonso ha ottenuto una vittoria a Montreal nella stagione in cui è stato incoronato campione della Coppa del Mondo per l’ultima volta, e l’anno scorso ha ottenuto il secondo posto in classifica per la prima volta in 10 anni. Tuttavia, Max Verstappen ha vinto battendo Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari, quinto nel mondiale, cerca di non ritirarsi dalla lotta con Aston Martin e Mercedes e rimanere il pilota con più punti nella sua squadra. Il madrileno mantiene 16 punti con il compagno di squadra Leclerc. Le previsioni del tempo indicano un fine settimana piovoso a Montreal, che aprirà la possibilità di una sorpresa e possibilità che per la prima volta in questa stagione la Red Bull non vinca la gara.

Orari del Gran Premio del Canada 2023:

Venerdì 16 giugno

Prove libere: primo turno alle 19:30 e secondo turno alle 23:00.

sabato 17 giugno

domenica 18 giugno

Dove guardare il Gran Premio del Canada?

L’allenamento, le qualifiche e il Gran Premio del Canada 2023 possono essere seguiti Dazenche detiene i diritti della Coppa del Mondo di Formula 1. Gli orari indicati corrispondono sempre all’orario della penisola spagnola.

