GP Miami 2023: Carlos Sainz: “Sono tornato al mio ritmo australiano, sento la velocità”

C.arlos Sainz è tornato al top a Miami, come ha fatto per tutta la stagione tranne “One off” a Baku, dove lui stesso non può spiegare cosa sia successo. “Me ne lascio alle spalle, è la cosa più strana della mia carriera sportiva e non so cosa sia successo, fortunatamente sono tornato al ritmo della gara precedente in Australia” Lui dice. Partirà terzo, miglior Ferrari in griglia dopo il KO di Leclerc, che a 55 anni scusava anche di essere un ‘gentleman driver’.

È stata una valutazione difficilecon rischi come quello di trovare il punto perfetto per le gomme, difficili da risgonfiareEd è facile sbagliare, anche con il vento che ha complicato tutto perché guidare una Ferrari è così dura. Quindi sono contento del terzo, che in un certo senso era l’obiettivo con cui dovevamo iniziare”.

“La gara è un po’ discutibile a causa del caldo che ci sarà Vediamo come si comportano le nostre gomme perché il loro deterioramento è solitamente il nostro punto debole, Vediamo se riusciamo a fare meglio e ad avvicinarci al podio, che sarebbe davvero un buon risultato”, ha confermato.

Ed è chiaro che la sua battaglia sarà con Fernando, la Mercedes, non tanto con la Red Bull “perché penso che siano molto veloci, con DRS corto o meno, sarà una battaglia con Alonso e la Mercedes, una gara emozionante spero. cercherò di uscire bene, superarli se posso, aspettare ritmo di gara dove potremmo ancora rallentare un po’, penso Fernando mi sorpasserà perché di solito la domenica è migliore di sei decimi di giro e questo in 50 giri è un bel vantaggio”. afferma

“Sto bene, felice, sento la velocità fin dai primi allenamenti, abbiamo cambiato le cose ma a volte è difficile capire questo sport, perché qualcosa funziona e qualcosa no, a volte non premiamo il tasto e a volte lo facciamo, ma questa macchina è difficile da guidare”.Speriamo che con Charles si riesca a mettere la macchina dove merita, proprio dietro alle Red Bull”.