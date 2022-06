GP Olanda MotoGP 2022: Discesa agli Inferi di El Diablo Quartararo

Fabio Quartararo Ha vissuto in gloria nelle ultime gare e ha visto come il suo vantaggio non ha smesso di crescere. in come in, dove hanno vinto nel 2021, la Yamaha va come un angelo e inizia tutto secondo. Ma Bajnayaprima coprendolo all’inizio e AlessioPoi, con permessi e revisioni, l’hanno complicata. Anche al 5° giro, El Diablo è andato all’inferno per un guasto ai freni alla curva 5. Il leader… alla seconda Coppa del Mondo. È tornato all’ultimo posto con un tempo di 20 secondi mentre i catalani erano a 8,5 e 15.

Gallia, scusa, poi ha spiegato. “Pecco ha fatto una buona buca al primo giro, ma poi l’ho beccato con Alex. Ho appena visto una possibilità. Nel giro precedente ho visto che potevo fare questo movimento, ma ho frenato troppo forte e troppo lontano. Pensavo di potercela fare, ma no”, ha detto. E va d’accordo con Alex…” Sono interrazziali. Ovviamente vuoi combattere con il tuo avversario, ma volevo solo progredire. Con la squadra abbiamo discusso la strategia: se sei primo, spingi, ma se sei in ritardo, cerca di non sbagliare. Non l’ho fatto apposta, ma Ho fatto uno stupido errore‘, la sua pelle.

A peggiorare le cose, la Yamaha è stata danneggiata dal Nizza. Si è fermato, ma lo hanno costretto a proseguire nel caso in cui piovesse, ci fosse un cambio nella moto, ma nella stessa curva è caduto per le orecchie. “Non so perché ho continuato. La squadra mi ha detto che potrebbe arrivare la pioggia. Quando sono tornato ho visto che avevo dei problemi e sono fortunato di non avere niente di rotto. Ne sono sicuro Il sensore di controllo della trazione era difettoso. Sono riuscito a salvarne uno, ma la volta successiva… è stata dura. Sono dolorante, soprattutto a una spalla. Peccato perché è stata tutta colpa mia, avrei potuto fare un risultato migliore. Sono caduto solo due volte Durante la prima metà della stagione, l’ho fatto due volte in 10 giri. Molto brutto “.

accetta le scuse

Al termine dell’appuntamento, Fabio si è recato in Aprilia per scusarsi. Lo ha fatto più volte e l’hanno accettato. Ora vai a Granollers – e il resto – più vicino. Ha cinque settimane per mangiarsi la testa, anche se promette di non farlo. “Impara da questo errore. Non è né il migliore né il peggiore. In questi giorni pensacima anche nelle gare precedenti in cui ho fatto bene”, ha detto. punito Passando per la zona “Long Lap” di Silverstone. Questo darà più vita ai tuoi avversari.