GQ & Glamour Market: riunire grandi marchi in uno spazio esclusivo

Ecco alcuni dei marchi in circolazione:

Aranza Doc

Baladigala

Calezia

Cavalcare

Daniel Garcia

Ilan

elase

James Park

Pavone

Regina rocciosa

Gioielli fatti a mano Santo Picado

Mr. Fox

Come posso partecipare a GQ & Glamour Market?

Trova il regalo perfetto per le festività natalizie di fine anno. Matthew Spearzel tramite Getty Images

Non lasciatevi trasportare, per far parte dell’esperienza, è sufficiente registrarsi sul sito ufficiale dell’evento in modo assolutamente gratuito, per poter entrare senza problemi in sede. Non pensarci troppo, lo spazio è limitato e prima ti iscrivi – scegli il giorno che fa per te – il tuo accesso diretto sarà più sicuro e non dovrai fare la fila all’ingresso se decidi di venire dentro all’ultimo minuto. Conferma la tua presenza e prenota gratuitamente il tuo posto speciale nel nostro spazio, basta un click.

Puoi far parte di uno dei quattro gruppi che verranno ricevuti giornalmente nei seguenti orari:

11:00 – 13:00 ore 13:00 – 15:00 ore 15:00 – 17:00 ore 17:00 – 19:00 ore

Se desideri partecipare, registrati a questo link.

Sentiti al sicuro: l’evento sarà caratterizzato da A accesso limitato Al fine di garantire la sicurezza del chiamante. Oltre al fatto che tutte le aree saranno permanentemente e permanentemente disinfettate e controllate prima di entrare nel luogo – Non dimenticare la tua maschera: otterrai tutte le azioni di pulizia e i filtri necessari.

Porta e goditi qualcosa – o molti pezzi, qualcosa di piacevole – molto speciale e, a proposito, trova il regalo perfetto per le festività natalizie alla fine dell’anno. Il tutto gustando un esclusivo bar di bevande e cibo (ci sarà Stazioni di cibo Alcuni dei migliori ristoranti) e guest DJ che sceglieranno i mix più personalizzati. Moda, abbigliamento, accessori, prodotti di bellezza, unisex, shopping e avere grandi marchi per loro, è un motivo più che sufficiente per non perderlo GQ e il mercato del glamour.