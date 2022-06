GR Morizo ​​​​Edition, la versione più brutale della Toyota Corolla

GR Corolla Morizo ​​Edition, la versione più estrema

mentre viene Il GR CorollaToyota Già prodotto di nuovo edizione speciale, Oltre alla versione del circuito chiamata GR Corolla Morezo. il primo , Circuito GR Corolla Offre un set speciale per illuminare il set e fornirgli più oggetti “da corsa”. Ciò comprende Tetto in fibra di carbonio, spoiler posteriore o pinze dei freni rosse come elementi distintivi. All’interno, sedili sportivi rivestiti in pelle scamosciata ed ecopelle o la caratteristica leva del cambio di Morezo.

Morezo È il nome scelto per la variante più radicale del marchio, che corrisponde a uno dei suoi motori premium, Nipote al fianco di Kiichiro Toyoda, fondatore di Toyota. Vera “testa di petrolio”, pronti a sfruttare al meglio ogni competizione per le loro auto. In questo caso, sempre con Toyota.

Quindi la GR Corolla Morizo ​​è una classe La versione più radicale di Toyota compatta, che sarà prodotta in produzione limitata a sole 200 unità in tutto il mondo per il 2023, secondo Annunciato il marchio giapponese. In questo caso, superando l’equipaggiamento specificato, funzionerà meglio del motore a tre cilindri da 1,6 litri.