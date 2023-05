Grafici a barre aperte: Apple vale più di tutte le delusioni del Regno Unito e degli Stati Uniti / la Cina affonda / l’America fallisce

FAANG+ continua a crescere e consolidarsi ai vertici del mercato. Infatti, se consideriamo Apple come entità separata, sarà il terzo asset più grande al mondo, superando in termini di valore interi paesi come Regno Unito e Cina.

Inoltre, le aziende tecnologiche e le banche hanno perso la correlazione che avevano un tempo, il che significa che il successo o il fallimento di una non influisce necessariamente sull’altra.

Goldman Sachs prevede un rendimento del 12% nelle compagnie petrolifere europee, ma avverte anche di vendite allo scoperto che hanno scosso molti investitori. Nel frattempo, il sentimento del mercato rimane incerto e gli investitori non sanno a chi rivolgersi.

In questo contesto, viene presentato un confronto del settore tecnologico tra Cina e Stati Uniti, nonché un’evoluzione dei risultati dei sette principali titoli. D’altra parte, il settore degli uffici negli Stati Uniti dovrebbe affrontare una scadenza del debito del 23% nei prossimi due anni.

Ci sono opportunità per gli investitori che sono disposti ad analizzare attentamente i dati e prendere decisioni basate su di essi.

Ecco di cosa tratta la nostra consegna di oggi, divertiti.