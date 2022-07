Gran Premio d’Austria di Formula 1 in diretta

Il Gran Premio d’Austria È il secondo in questa stagione a utilizzare il formato “nemico”. Le qualifiche della gara di domenica sono fissate dopo la gara di 23 giri. e olandese Max Verstappen (Toro Rosso), il leader della Coppa del Mondo, partirà la prima domenica dell’undicesima gran premio Da Formula 1 Dalla stagione, che si disputa su un circuito di proprietà della sua squadra, dove si trova lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) arriverà terzo, e Fernando Alonso (alpino) – che il sabato non è partito per un malfunzionamento – lo farà dal fondo della griglia; e messicano Sergio Perez (Toro Rosso) Il quinto inizierà.

Verstappen ha vinto la gara abbreviata, poco meno di un terzo del percorso questa domenica – ovvero: 23 giri e circa 99 chilometri – davanti al Monaco della Ferrari Charles Leclerc e Sainz, rispettivamente secondo e terzo; Nel Red Bull Ring Spielberg, in Stiria. ‘Checo’ – il secondo del torneo – ha brillato al ritorno della prova sprint, partendo dal tredicesimo e finendo quinto dietro all’inglese. Giorgio Russel (Mercedes) quarto sabato.

francese Stefano Ocon (Alpino) era al sesto posto, davanti al danese Kevin Magnussen Haas è il sette volte campione del mondo inglese Lewis Hamilton (Mercedes) che ha concluso ottavo ed è stato l’ultimo a segnare punti, in una prova in cui tutti hanno guidato la gomma centrale. “Mad Max” ha guadagnato otto punti bonus. Leclerc, sette; E così via fino al fantastico ed eccentrico eroe di Stevenage, che ne ha aggiunto uno.

Partiranno tutti con questa disposizione della griglia per il Gran Premio d’Austria. Tedesco Mike Schumacher Haas lo farà dalla nona in quinta elementare e accanto all’inglese Lando Norris (McLaren), che ha concluso 11° allo sprint ma è risalito di una posizione, così come il finlandese. Valtteri Bottas (Alfa Romeo), 10° questo sabato, ha cambiato il propulsore e partirà dall’ultima fila. Lo farà al fianco di Alonso che, a causa di uno strano malfunzionamento che gli ha impedito di far partire la vettura, non ha corso la minigara e partirà domenica prossima il 19. Austria.

Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 al Red Bull Ring Può essere visto in TV sul canale DAZN F1 di Movistar e la piattaforma Dazen. L’inizio è previsto alle 15:00 questa domenica, 10 luglio 2022. Inoltre, puoi seguire la trasmissione in diretta minuto per minuto grazie alla copertura di EL ESPAÑOL.

