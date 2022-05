Gran Premio di Spagna, in diretta: oggi la gara di Formula 1

Gli organizzatori si aspettano che il Gran Premio di Formula 1 per la 32esima volta consecutiva sia una “versione storica” ​​al Circuit de Barcelona-Catalunya, che inizia oggi. È quello il telaio dell’unità

Indosserà Montmelo nel GP di F1 di Spagna 2022il sesto round del Mondiale, in cui i tifosi sugli spalti si sono ripresi dopo due anni a porte chiuse a causa del Corona virus (nel 2020 per intero, e nel 2021, con solo un migliaio di iscritti).

I gestori della struttura non parlano di volumi, ma vedono come possibile ripristinare le presenze prima della pandemia: avvicinandosi (e perché non superando) i 100mila spettatori toccati nel 2010.

Ovvero che entrambi hanno già aperto un buon divario con gli altri, guidati dal compagno campione del Messico Sergio Perez, che è dietro di 38 punti e non sembra allo stesso livello in termini di prestazioni durante le prime due tappe. classe.

Il mondiale di Formula 1 arriva questo fine settimana con la sua unica data in calendario in Spagna, con i festeggiamenti al Circuit de Catalunya, il sesto round del campionato in cui sia Carlos Sainz (Ferrari) che Fernando Alonso (Alpine) sognano di essere campioni davanti ai loro fan.

Dopo il passaggio a Miami (USA), il campionato torna in Europa con emozione intatta dopo che l’olandese Max Verstappen (Red Bull) si è dimostrato ancora una volta fortissimo e ha lanciato un nuovo avvertimento alla Ferrari di fronte alla lotta per il titolo mondiale di Formula Uno.

Il Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si svolgerà sul Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmelo, si svolgerà alle 15:00 (ora spagnola).

Max Verstappen continua il suo diabolico ritorno.

L’attuale campione del mondo ha consegnato la sua seconda puntura consecutiva a Charles Leclerc, questa volta alla premiere del GP di Miami, e ha tagliato 27 punti in due gare. Con la vittoria negli USA, al 23° anno di carriera, l’olandese ha guadagnato slancio per raggiungere il circuito Barcellona-Catalunya, il 22 maggio, con il comando nel mirino.

Il monegasco Charles Leclerc (Ferrari), leader del mondiale di Formula 1, cercherà di contenere il presunto attacco dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) – l’ultimo campione del mondo – a Montmelo (Barcellona), sede del Gran Premio di Spagna . Il sesto della stagione, in cui lo spagnolo Carlos Sainz, l’altro pilota della “Scuderia”, cercherà la sua prima vittoria in prima divisione.

⚠️ Il GP di F1 spagnolo inizierà alle 15:00 (ora spagnola).