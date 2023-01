Gran Tierra Energy Inc. Forte sostituzione delle riserve e continua crescita delle riserve nel 2022

Questa versione di La grande energia della Terra Pubblicato utilizzando un sistema di traduzione automatica.

Calgary, Alberta, 24 gennaio 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Gran Tierra Energy Inc. (” Grande Terra tavola azienda “) (NYSE americano: GTE) (TSX: GTE) (LSE: GTE) McDaniel & Associati. Consulenti srl. (” McDaniel ) in una relazione datata 31 dicembre 2022 (“ Rapporto sulle riserve di GTE McDaniel ).

Tutti gli importi in dollari sono espressi in dollari statunitensi (“ Qualsiasi . Stati Uniti d’America” (e tutte le riserve e i volumi di produzione sulla base degli interessi commerciali prima delle royalties) “WI” ). La produzione è espressa in barili ( “bbl” ) di olio al giorno ( “bopd” ), mentre le riserve sono espresse in barili, barili di petrolio equivalente ( “padre” ) o milioni di barili equivalenti ( “MMBOE” ), se non diversamente specificato. Tutti i valori di riserva, il reddito netto futuro e le informazioni aggiuntive in questo comunicato stampa sono stati preparati da McDaniel e calcolati in conformità con il Canadian National Tool 51-101 – Norme per la divulgazione delle attività di petrolio e gas (” NI 51-101 Manuale canadese di valutazione del petrolio e del gas (” Kogeh ) e derivano dal rapporto GTE McDaniel Reserves, salvo espressa indicazione contraria. Nel presente comunicato stampa vengono discusse le seguenti categorie di riserve: “PDP” ), appuntato ( “1 F” ), il più probabile 1P ( 2p ) e 2P è più probabile ( “3P” ).

Gary Guidry, Presidente e CEO di Gran Tierra ha commentato: “Durante il 2022, Gran Tierra ha ottenuto una forte sostituzione delle riserve del 126% (1P), 148% (2P) e 280% (3P) grazie ai nostri risultati positivi dalle operazioni di esplorazione e sviluppo. e programmi di iniezione di acqua e prestazioni sul campo. Abbiamo completato il piano di sviluppo del 2022 rispettando il budget, compresi gli sforzi di scarico e la perforazione di sviluppo nei giacimenti petroliferi di Accordionero, Costayaco e Moqueta. risultati nel 2022 Riteniamo che il nostro successo su più fronti durante il 2022 dimostri la capacità di Gran Tierra di essere una società di esplorazione, sviluppo e produzione di gas a ciclo completo focalizzata sulla creazione di valore per tutti i nostri stakeholder.

Il successo dell’azienda nel 2022 riflette anche la nostra continua conversione delle riserve da probabili a comprovate. Con 115 futuri siti di perforazione comprovati, potenziali e non sviluppati prenotati, Gran Tierra è ben posizionata per continuare ad aumentare la produzione dell’azienda nel 2023 e oltre.

Fino al 2022, una combinazione di continue riduzioni del debito, costi di perforazione, completamento e manutenzione per pozzo, ha consentito di concentrarsi sul mantenimento di bassi costi operativi, una forte ripresa dei prezzi del petrolio e riacquisti di azioni proprie ha consentito a Gran Tierra di raggiungere il valore patrimoniale netto per azione al lordo delle imposte* $ 4,62 (1 punto), in aumento del 77% rispetto al 2021 e $ 7,36 (2P), in aumento del 56% rispetto al 2021. Con una crescita così significativa del NAV per misura* nel 2022, riteniamo che Gran Tierra sia ben posizionata per offrire il massimo valore agli stakeholder.

Abbiamo iniziato il 2023 alla grande con una produzione media fino ad oggi di circa 33.000 barili al giorno, che è a metà della nostra previsione di produzione per il 2023. Recentemente abbiamo anche perforato il pozzo di sviluppo Moqueta-25, che prevediamo di iniziare a produrre nelle prossime settimane. Ci siamo assicurati due impianti di perforazione per i nostri programmi di perforazione di sviluppo Acordionero e Costayaco 2023 e prevediamo di perforare pozzi di sviluppo in entrambi i campi all’inizio di febbraio 2023. Prevediamo inoltre di continuare a concentrarci sullo sviluppo delle nostre risorse esistenti, valutando nuove scoperte e nuove perforazioni esplorative, generando flusso di cassa libero per rafforzare il nostro bilancio e reintegrare il capitale agli azionisti attraverso il riacquisto di azioni proprie.

