Gran Turismo 7 conferma il suo peso su PS5, quanto spazio occuperà?

Gran Turismo 7 Il peso di scarico sarà 89445 GB in un PlayStation 5. Il tanto atteso ritorno della popolare serie di guida Polyphony Digital, previsto per marzo su PS5 e PS4, richiederà quello spazio per scaricare il file di installazione principale del gioco; A cui va aggiunta la correzione del primo giorno. Dal portale web PlayStation, avvertono, però, che sarà necessario 110 GB di spazio libero sulla console.

Pertanto, si prevede che oltre al peso in download della versione 1.0 di Gran Turismo 7 su PlayStation 5, sia necessario un altro pacchetto dati aggiuntivo sempre più frequente nei videogiochi di oggi, stimabile in Circa 20 GB aggiuntivise sottraiamo tra quanto dice il portale Sony e le informazioni fornite da PlayStation Size.

Questo alto peso sarà attribuito principalmente all’enorme quantità di contenuti che verrà offerta dal titolo, uno dei più ambiziosi nella storia della saga, che festeggia ora il suo 25° anniversario. Più di 420 auto disponibili presso Brand Centralpiù di 90 layout Disponibile per lanciare e utilizzare tecnologie come Ray Tracing.

Porsche Vision Gran Turismo di Gran Turismo 7.

Quando uscirà Gran Turismo 7 su PS5 e PS4? Storia e dettagli chiave

Gran Turismo 7 Arriverà in seguito su PS5 e PS4 sia in formato fisico che digitale 4 marzo 2022. Come confermato a FreeGameTips dal creatore della saga, Kazunori Yamauchi, in una recente intervista, il titolo avrà due modalità grafiche: una che privilegia i 60 fps; L’altro, la fedeltà visiva nella risoluzione 4K nativa. D’altra parte, ha anche confermato che il gioco avrà tempi di caricamento di appena un secondo su PS5: “In termini di tempi di caricamento, non credo si possano stimare affatto. […] circa un secondo”.

