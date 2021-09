Gran Turismo 7 conferma l’arrivo su PS4 e PS5 dopo mesi di incertezza

Gran Turismo 7, la nuova puntata di Epica polifonia digitale, la prima non sarà finalmente in Esclusivo per PlayStation 5. Dopo diversi mesi di incertezza, è stato lo stesso Jim Ryan ha confermato il suo lancio anche su PlayStation 4 Con un’affermazione che c’entra poco.

Poi questo Termina messaggi, comunicazioni e dati Senza una conferma ufficiale al 100% che molti giocatori di simulazione stavano aspettando. Gran Turismo 7 sarà un titolo di lancio su PS4 e PS5 quando arriverà il 2022..

Tuttavia, Ryan non lo ha menzionato di per sé, ma lo ha fatto in un’altra dichiarazione di Proibito orizzonte ovest che è successo stamattina. Come sapete, Sony non ti ha permesso di aggiornare la tua versione PS4 a PS5 Standard e Special Edition.

Ma questo è cambiato da allora È stato corretto, per questa ragione Horizon Forbidden West ottiene l’aggiornamento gratuito di PS4 per PS5 dopo le critiche. Ma Ryan ha rilasciato un’altra dichiarazione sugli altri Esclusiva PlayStation con possibile data di uscita nel 2022, Come faccio God of War Ragnarok e grande giro 7.



Se hai bisogno di aumentare la capacità della tua PS5, questi dischi rigidi sono economici e ti consentono anche di installare decine di giochi su di essi.

Comunque è già una notizia agrodolce, perché anche se lo fosse Anteprima intergenerazionale Non ci sarà nessun aggiornamento gratuito. In effetti, Ryan ha approfittato della situazione per chiarire che Sony avrebbe fatto un’opzione per Aggiorna il tuo gioco da PS4 a PS5 per $ 10.

“Voglio anche confermare che d’ora in poi, le prime parti esclusive di PlayStation intergenerazionali (con anteprime su PS4 e PS5) – sia digitali che fisiche – avranno la possibilità di aggiornare la versione del gioco per $ 10“.

“Questo si applicherà a God of War e al prossimo Gran Turismo 7, così come ad altri giochi esclusivi per PS4 e PS5 in arrivo pubblicati da Sony Interactive Entertainment.Con Cosa, Gran Turismo 7 arriverà su entrambe le console dell’aziendae Ma nel 2022 per lui COVID-19.

Per ora, l’unica cosa che ci rimane è aspettare di vedere quando un film sarà presentato in anteprima Gran Turismo 7 nel 2022. a condizione A differenza di Horizon Forbidden West e data di rilascio ritardata, In questo caso Non conosciamo ancora la versione esatta.

“E cosa senti?” Nuovo annuncio PlayStation che esamina le prossime versioni di PS4 e PS5

attualmente, PlayStation si mette in vena prima delle novità per PS5 al PS Showcase 2021: “Siate molto preparati. La pazienza ripaga”, Annunciato Giovedì prossimo alle 22:00 ora spagnola.

ioVedremo Gran Turismo 7, alcuni di questi giochi e molti altri al PlayStation Show?

Fonte: Blog PlayStation