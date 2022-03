Gran Turismo 7 non smette mai di superare le vendite nel Regno Unito per la terza settimana consecutiva

Polyphony Digital per PS4 e PS5 è stato controverso negli ultimi giorni a causa dei tempi di inattività del server.

di Sergio Bustos / Aggiornato il 21 marzo 2022, 9:19 4 commenti

È arrivato il 4 marzo Gran Turismo 7 Su PS4 e PS5 una delle migliori esclusive dell’anno è stata lanciata sotto l’ombrello di Sony. Nonostante alcuni problemi con i loro server negli ultimi giorni, nuovo da polifonia digitale Domina ancora le vendite miglioriE un’altra settimana, nessuna sua notizia.

Elden Ring è rimasto al secondo postoCome possiamo vedere nei dati raccolti da industria del giocoNegli ultimi sette giorni si ripete il nuovo lavoro di Kazunori Yamauchi Primo posto per la terza settimana consecutiva Nell’attuale mercato del Regno Unito. Sebbene sia in calo del 42% rispetto alla settimana precedente, supera ancora altre grandi uscite come anello anticoChe mantiene con forza la sua seconda posizione senza battute d’arresto che ne pregiudichino la posizione.

La valutazione continua ad avere alcune versioni recenti e tipici scontri a fuoco di Nintendo Switch, sebbene ci siano anche nuove voci. fare riferimento a Il paradiso degli estranei: l’origine di Final Fantasycosa o cosa Per la prima volta sei discreto Già all’ottavo posto Five Nights at Freddy’s: una violazione della sicurezzache è stato effettivamente rilasciato su PlayStation.

Il best seller di questa settimana nel Regno Unito

Gran Turismo 7 anello antico WWE 2K22 Pokemon Leggende: Arceus Pokemon Diamante Lucido Super Mario 3D World + Bowser Fury Orizzonte: Ovest proibito Il paradiso degli estranei: l’origine di Final Fantasy pokemon perla brillante Five Nights at Freddy’s: una violazione della sicurezza READ Pedro Castillo e quattro mesi senza spiegazioni né spazio per le domande | Analisi | Esecutivo | La casa di Brenna | Congresso | Trasparenza | Carlem Lopez | Ministri | Dati CE | Politica

Come accennato in apertura, Gran Turismo 7 è stato circondato da alcune polemiche nei giorni scorsi a causa di Manutenzione intensiva dei tuoi server che ha lasciato gli utenti Impossibile giocare per più di un giorno Per tutte le funzionalità previste dal titolo. Il problema di connessione è già stato risolto, anche se il team ha dovuto affrontarlo Problema di microtransazioni.

