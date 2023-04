È conveniente essere attenti a tutto ciò che è nuovo aggiornare Per Gran Turismo 7, non solo per vedere quali bug sono stati corretti o cosa c’è di nuovo, ma anche quali cose sono state bilanciate.

A seconda degli elementi toccati dagli sviluppatori Granturismo 7Potremmo dover cambiare le strategie di guida o le configurazioni del nostro veicolo.

Con ogni nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7, diverse cose vengono ristrutturate, rendendo più difficile e diverso ottenere crediti in modo semplice e veloce con le nostre auto e piste preferite.

E ora, con l’aggiornamento 1.31 per Gran Turismo 7, ti offriamo una nuova build con veicolo e pista per la quale puoi ottenere più di 2 milioni di crediti.

video Gran Turismo 7 – Nuove auto aprile 2022

Gran Turismo 7: un nuovo modo per ottenere più di 2 milioni di crediti all’ora (aggiornamento 1.31)

Come visto su naffantait de YoutubeIn questo gioco ti mostreremo l’auto che sceglieremo, la sua configurazione di gara e anche il circuito che dovrai utilizzare per ottenere tutti questi crediti molto facilmente.

Questa volta sceglieremo l’auto V6 Shield Bikes Peak Special 98a cui dovremo aggiungere una serie di configurazioni.

La prima cosa che faremo è configurare i telai, dove dobbiamo scegliere il diametro e la larghezza standard, ma con l’ultima opzione in larghezza, come ti mostriamo di seguito:

Successivamente, entriamo nella configurazione dei parametri della nostra auto, scommettendo sui seguenti numeri su ogni casella:

È ora di scegliere il circuito giusto e abbiamo scelto la Tokyo Expressway nel World Tourer 600.

Basta iniziare le gare e vedrai che è molto facile vincere con questa configurazione e ottenere tutti questi milioni di crediti.

Se vuoi maggiori informazioni qui puoi leggere la nostra analisi di Gran Turismo 7, le 10 auto più veloci e potenti, le auto più costose, i modi migliori per ottenere crediti e tutti i libri e i bonus dei menu dei caffè, le auto ad alta velocità e le migliori corse agricole per i crediti .