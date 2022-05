Grand Theft Auto 6 ha battuto il record su Twitter dopo aver raccolto migliaia di interazioni

Rockstar Games ha ufficialmente confermato l’esistenza di crescita a partire dal Grand Theft Auto VI Lo scorso febbraio, e da allora, lo studio ha taciuto sul titolo, che secondo recenti indiscrezioni si ritiene venga mostrato per la prima volta. Questo è lo stesso 2022. Nonostante, come accennato, non abbiamo ancora avuto l’opportunità di vedere una singola immagine del nuovo gioco del franchise più feroce della storia, questo gioco è già riuscito a battere un record. di cosa sta parlando? Bene, come hanno riferito da allora DexertoIl twittare L’originale in cui è stato rivelato che il titolo era in fase di sviluppo è diventato il post riferito ai videogiochi Con il maggior numero di “Mi piace” della storia su Twitter.

Lo stesso sito ha condiviso, oltre ai numeri aggiornati del post di Rockstar Games, i primi 3 di twittare Sui videogiochi con più “mi piace” finora. Vi lasciamo con loro di seguito:

599400 Mi piace e 104.600 ritwittare.

Molti di voi stanno chiedendo di una new entry nella serie Grand Theft Auto. Con ogni nuovo progetto, il nostro obiettivo è sempre quello di andare al di là di ciò che abbiamo fornito in precedenza. Siamo lieti di confermare che è in corso lo sviluppo attivo per il prossimo capitolo della serie. Giochi da rockstar 4 febbraio 2022

510.500 Mi piace e 109.600 ritwittare.

364.300 “mi piace” e 168.500 “mi piace” ritwittare.

『ス プ ラ ト ゥ ー ン 3』 の 発 売 日 が 判明 し

9 月 9 日 と の こ と だ!

大自然 で 、 大都会 で 、 ら ひ ろ が る ナ ワ バ リ バ ト ル に 期待 い た ち pic.twitter.com/PzRe2gHyjR Splatoon ス ー ー ー ン) (SplatoonJP) 22 aprile 2022

Ufficialmente, non sappiamo molto GTA 6 Dopodiché è in fase di sviluppo, anche se negli ultimi mesi ci sono state più di una notevole quantità di voci che confermano che questa nuova puntata indicherà il prima e il dopo in termini di soffitto artistico Un videogioco su cui posso contare mappa più grande dell’intero franchising.