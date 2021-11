Grand Theft Auto: la trilogia rivela quanto spazio occupa su PS4 e PS5

Grand Theft Auto: The Trilogy – Ultimate Edition Sarà lanciato nei negozi digitali l’11 novembre e dal Bolt da gioco Otteniamo la dimensione di ogni indirizzo da Compilazione rimasterizzata su PlayStation 4 e PlayStation 5. Le informazioni provengono dall’account Twitter PlayStation Game Size e specificano che l’ultima versione di Grand Theft Auto 3 correre 5293 GB di spazio su disco rigido su PS4 e PS5, mentre Vice City di Grand Theft Auto Fino a 10,768 GB e leggendario Grand Theft Auto San Andreas La dimensione del download sarà 22679 GB.

🚨 Grand Theft Auto The Trilogy Ultimate Edition Size Original (OV: versione PS2 su PS4) GTA ll

O: 1.569 GB

DE: 5293 GB Vice City GTA

O: 2.392 GB

DE: 10.768 GB GTA San Andreas

O: 3.230 GB

DE: 22679 GB

come previsto, La dimensione delle versioni finali di questa compilation è molto più grande delle versioni originali rilasciate su PlayStation 2; GTA 3 Pesa 1.569 GB, GTA: Vice City 2.392 GB e GTA San Andreas 3230GB. Tuttavia, nessuno dei due titoli è abbastanza grande che gli utenti che vogliono rivivere questa collezione imperdibile di classici giochi Rockstar o divertirsi per la prima volta dovranno preoccuparsi di liberare troppo spazio di archiviazione sui loro sistemi. Tieni presente che oltre alle disposizioni visive, questi convertitori includono tutti i tipi di file Migliorare la qualità della vita, soprattutto in termini di giocabilità e meccanica.

Tamao de GTA: The Trilogy su Nintendo Switch

A pochi giorni dalle sue rivelazioni Il primo gioco ufficiale che abbiamo ricevuto è stato un interessante confronto che metteva i titoli originali testa a testa con i rispettivi Transformers. Tra i miglioramenti visivi possiamo trovare un file Sistema di illuminazione migliore, nonché un chiaro aumento della precisione. D’altra parte, quegli utenti che vogliono divertirsi GTA: Trilogia Su Nintendo Switch, tieni presente che la console ibrida Nintendo richiede 25,4 GB di spazio libero nella memoria della console o su una scheda SD esterna che puoi acquistare separatamente.