Grand Theft Auto V Next Gen su PS5, Xbox Series e PC

Il BitAnalyst Inserito un confronto video di Grand Theft Auto V nella sua versione di nuova generazionee vi appare Che aspetto ha il gioco e come funziona Su PS5 e Xbox Series X-Series S. È stata aggiunta anche una versione per PC, ma questa non è stata aggiornata con una patch di nuova generazione e non sono state aggiunte mod, quindi è il gioco originale del 2015.

Grand Theft Auto V nella sua prossima versione sta lavorando con Tre diverse modalità su PS5 e Xbox Series Xma ha solo Due modalità su Xbox Series S.. Ecco una ripartizione completa delle modalità disponibili su ciascuna console per darti un’idea chiara di cosa aspettarti su ciascuna piattaforma:

Su PS5 abbiamo la modalità Fidelity, che funziona a 4K e 30 fps, la modalità Performance, che funziona a 1440p e 60 fps, e la modalità Performance RT, che funziona a 1440p con ray tracing e 60 fps.

Le stesse modalità sono disponibili su Xbox Series X come su PS5 e funzionano esattamente allo stesso modo, senza modifiche di alcun tipo.

Esistono due modalità su Xbox Series S, la modalità Fedeltà che viene visualizzata con una risoluzione di 1440p e mantiene 30 fotogrammi al secondo e la modalità Prestazioni che viene visualizzata con una risoluzione di 1080p e mantiene 60 fotogrammi al secondo.

Grand Theft Auto V Next Gen funziona meglio su PS5

Almeno questo è ciò che mostra il video, perché offre prestazioni più coerenti rispetto a Xbox Series X. Anche la versione per console di Sony offre. Ridurre ulteriormente i tempi di caricamento Dalla schermata principale, nonostante la qualità grafica complessiva offerta da entrambe le unità praticamente identico Sia nella composizione che nella distanza di visione e negli effetti.

Offerte Xbox Series S. Qualità grafica leggermente inferiore, che è particolarmente evidente nelle ombre, e funziona anche a una risoluzione più bassa, come abbiamo visto parlando di ciascuna delle sue modalità. Non ha modalità di ray tracing perché alla fine il ray tracing mette molto stress sulla tua GPU.

In modalità Risoluzione, la qualità grafica di Grand Theft Auto V Next Gen è molto superiore rispetto ad altre modalità, il che è particolarmente evidente nelle ombre, nei riflessi e nella profondità di campo. C’è un netto salto di qualità grafica, ma questo È meno scioccante Rispetto alle versioni Xbox 360 e PS3 di Grand Theft Auto V e alle versioni PS4 e Xbox One, invece, la versione PC è superiore sotto alcuni aspetti, come la distanza di visione.

Guarda questo confronto e consideralo Cosa si può ottenere su PC con poche modificheÈ facile capire perché Rockstar non ha rilasciato una versione di nuova generazione per la compatibilità, Perché non ha senso. In effetti, il rilascio per le console di nuova generazione è così mediocre per me, che penso che non valga la pena pagare di nuovo Grand Theft Auto V per averlo.