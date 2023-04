Grande amore: Rosalía e Rao Alejandro portano “Beso” al numero 1 della lista | 40 a 1

Questo sabato 15 aprile 2023, due giorni dopo la celebrazione della Giornata internazionale del bacio, Bacio, Una delle canzoni che hanno unito musicalmente Rosalía e Rao Alejandro, ha raggiunto il numero uno nella lista ufficiale di LOS40. Raggiunge anche Nella sua seconda settimana in Programma, Bene, la voce precedente è risultata la voce più forte al numero 7.

Il tema fa parte di un EP di tre canzoni (RR), che hanno rilasciato il 24 marzo, che contiene anche Vampiri E Preparare. Come prevedibile, l’accoglienza che l’album ha ricevuto è stata entusiastica in tutto il mondo, sia per la sua qualità che per quanto sia macabro, in quanto è la prima collaborazione tra questi due cantanti che mantengono una relazione romantica e i testi sono inoltre autobiografici. A Bacio.

Bacio diventa così Il secondo singolo di Rosalía a raggiungere la numero uno quest’anno: Il 18 marzo il leader era con LILV. Con questo nuovo successo, La coppia moderna aggancia le settimane in cima alla lista: un totale di otto. Era avanti di due settimane con Io x te, tu x me (2019), uno con fama, Con The Weeknd (2022), tre con sbarazzarsi di (2022) e uno quest’anno, come dicevamo, con LYLM, E ora con Bacio. Da parte sua, Rauw ha debuttato con quattro settimane al numero uno tutto su di te (2021), seguito da altri tre Congratulazioni (e adesso Bacio). !! Congratulazioni!!