Grande partita in Italia: la Juventus trasforma la Roma in una folla emotiva | Calcio

La Juventus ha battuto Jose Mourinho del Portogallo 4-3 allo Stadio Olimpico questa domenica., Lorenzo Pellegrini ha parato l’1-3 dell’ultimo minuto, dopo un rigore sbagliato. Questo gli ha permesso di rinunciare a tre punti da Atlanta, Quarto, la Serie A italiana con una partita in più.

La squadra di Massimiliano Allegri in tribuna dopo la squalifica Era a cinque punti dal Napoli, terzo, con lo stesso numero di partite. Questa domenica ha aggiunto al successo l’enorme peso mentale.

Perché la Roma era ad un passo dai tre punti, dopo una prestazione per gran parte della migliore partita Alla Juventus, che dipende dalla fantasia dell’argentino Paolo Dipala.

Dopo essere salito al piano di sopra con il colpo di testa dell’inglese Tommy Abraham, Dibala sigla il pareggio con un gol dal limite dell’area, ma la Roma spinge più forte Inoltre, con un ottimo inizio di rivincita, gli armeni Henrik Mikitarian e Lorenzo Pellegrini hanno trasformato un superbo calcio di punizione diretto portandolo in vantaggio per 3-1.

Il capitano romanista lo ha festeggiato correndo verso l’arco meridionale, la parte più calda dei tifosi della “Gialorosa” alle Olimpiadi. Francesco era isterico che la gloria fosse andata per Totti.

Ma nei sette minuti pulsanti tra il 70 e il 77 tutto è cambiato. Grazie anche per l’ingresso dello spagnolo Alvaro Morata. Ex attaccanti di Real Madrid e Atletico Madrid, attaccanti del mercato del Barcellona, ​​gli svedesi Dejan Kulusevsky e Matteo de Siglio hanno resistito su un grande cross del 2-3 di Locatelle prima di completare un’epica rimonta.

Le emozioni non erano finite in quel momento, visto che dopo un po’ la Juventus è rimasta in dieci uomini in rosso per l’olandese Mattez de Lict, che ha portato a un rigore. Potrebbe essere un pareggio per polacco Wojciech Szczesny Blocca un tiro di Lorenzo Pellegrini e para il 4-3.