Grandi sconti e qualità dalla scienza

Coinvolti

Consigliamo 3 telefoni cellulari Motorola che è un acquisto saggio. Hanno diverse fasce di prezzo, quindi puoi scegliere in base al tuo budget e alle tue esigenze.

XiaomiE il SAMSUNG anche veramente Sono alcuni dei marchi più venduti nel mondo dei telefoni cellulari Android. Tuttavia, questa volta Vogliamo consigliarti 3 Smartphone Motorola Che porta tutto ciò che stiamo cercando: Qualità garantita e ottimi sconti. Sebbene non siano modelli di grande successo sul mercato, scoprirai in questo articolo che hanno ottime caratteristiche e prestazioni equilibrate.

Nello specifico, abbiamo selezionato 3 cellulari Motorola Vari prezzi in modo da poter scegliere in base al tuo budget. Hanno tutti qualcosa in comune Versione Android puramolto vicino a quello che offre Google Pixel, quindi non dovrai sopportare extra che disturbano la tua esperienza. anche, Aggiornamenti rapidi Sono anche un punto comune. Successivamente, ti spieghiamo perché vale la pena acquistarli tutti e le grandi offerte che offrono.

Motorola Edge 30 Pro

Il Motorola Edge 30 Pro è un dispositivi mobili avanzati Ti fornirà prestazioni superiori per gli anni a venire. C’è solo una versione sul mercato, che è 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, ad un prezzo consigliato al pubblico di 799 euro. Non temere, perché la cosa più comune è che puoi Acquistalo su Amazon Solo 599€cioè con 200 euro di sconto.

Lo è il mago che le dà la vita Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che ti permetterà di svolgere tutte le attività di cui hai bisogno, le più semplici e anche quelle che richiedono più potenza. Naturalmente viene fornito con Android 12, con diversi anni di aggiornamenti di sistema e di sicurezza in arrivo. È anche importante notare che si intensifica Schermo OLED da 6,7 ​​polliciPrecisione CD+ Una straordinaria frequenza di aggiornamento di 144 Hzclassificato come uno dei Telefoni cellulari con la frequenza di aggiornamento più alta che puoi acquistare.

Se osserviamo la sezione fotografia, vediamo che il Motorola Edge 30 Pro ha un sistema di fotocamere versatile. In fondo c’è un file Fotocamera principale da 50 MP, ultra grandangolare da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP, mentre la fotocamera frontale da 60 MP impressiona. D’altra parte, il Giorno dell’Indipendenza è garantito Batteria da 4800 mAh Può essere scaricato super veloce grazie a Ricarica rapida da 68 W.

Vedi su Amazon.es: Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30

Un’altra buona opzione all’interno del catalogo Motorola è Motorola Edge 30, la sua analisi Ci ha permesso di vedere un cellulare di fascia media molto equilibrato che porta aria fresca nel settore. Disponibile in una versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, l’originale Motorola Edge 30 ha un prezzo di 499 euro, anche se il più comune è che puoi Acquistalo su Amazon di 399 euro, e anche meno.

Uno dei suoi grandi vantaggi è il suo design, poiché ha proporzioni estetiche sottili ma sorprendenti. occhio, perché Ha uno spessore di 6,79 mm e pesa solo 155 grammiTi sorprende quando lo tieni in mano per la prima volta per la sua leggerezza e sottigliezza. È anche un buon acquisto per la qualità dei loro prodotti Schermo AMOLED da 6,5 ​​polliciPrecisione CD+ e frequenza di aggiornamento 144 Hz.

Il mago che mette la forza è Processore Qualcomm Snapdragon 778G, garantendo buone prestazioni in qualsiasi condizione. Inoltre, ha un modem 5G integrato. In termini di fotografia e video, lavoro La sua fotocamera principale è di 50 megapixel e il suo angolo ultra grandangolare è di 50 megapixel. grazie per Batteria da 4020 mAh con ricarica rapida da 33 WIl Motorola Edge 30 raggiunge un giorno di utilizzo con facilità e si ricarica in meno di un’ora.

Vedi su Amazon.es: Motorola Edge 30

Motorola Edge 20 Lite

Nonostante sia un modello del 2021, il grande calo di prezzo Motorola Edge 20 Lite Aumenta l’interesse all’acquisto. Il prezzo di vendita consigliato per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria è di 349 euro, anche se il prezzo normale è Lo trovi su amazon di circa 260 euroe anche più conveniente in determinate occasioni.

per me Risparmia quasi 100 euro Dobbiamo aggiungere le sue caratteristiche tecniche. Uno dei più notevoli è Schermo AMOLED da 6,7 ​​polliciPrecisione CD+ e frequenza di aggiornamento 90 Hz, che fornisce immagini con buon contrasto, nitidezza e fluidità. Sotto il telaio gira il processore Dimensione MediaTek 720 Questo è oltre a dare Connessione 5GFunziona bene nella maggior parte delle attività.

Nella scheda tecnica del Motorola Edge 20 Lite brilla di luce propria Fotocamera posteriore da 108 MPChe promette immagini di alta qualità. Interessante anche il buon comportamento di La sua batteria è di 5000 mAh, che batte facilmente il Giorno dell’Indipendenza. essere compatibile con Ricarica rapida da 30 WIl processo richiederà circa un’ora e mezza.

Vedi su Amazon.es: Motorola Edge 20 Lite

Da 600 euro di Motorola Edge 30 Pro a circa 260 euro di Edge 20 Lite, i prezzi di questi tre cellulari Motorola che abbiamo consigliato Sono molto diversi.

Vedi che tutti i modelli sono in comune Grandi sconti e grandi funzionalitàquindi non ti resta che scegliere quello che ti interessa personalmente Trasformalo nel tuo cellulare personale per i prossimi anni. Naturalmente, può anche dipendere dalla scelta grande regalo Per chi ami.

Argomenti correlati: Offerte

Coinvolti

Questo articolo suggerisce Obiettivo e indipendente Prodotti e servizi che potrebbero interessare i lettori. Quando un utente effettua un acquisto tramite i link specifici che compaiono in questa notizia, Andro4all riceve una commissione. giuntura Al canale delle offerte Andro4all Per vedere le migliori offerte prima di chiunque altro.

Siamo su Google News! da seguire