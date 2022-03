Grandi sconti su tutti i loro prodotti

Dal 28 marzo al 2 aprile puoi trovare robot aspirapolvere Roborock, basi per aspirapolvere automatiche e aspirapolvere portatili ai prezzi più bassi su AliExpress.

L’atteso anniversario di aliexpress Egli è già qui, e il desiderio di raggiungerlo non è solo per la storia commemorativa, ma piuttosto per Centinaia di sconti preparati dalle migliori marche per il rilascio in questa data. Puoi trovare tutti i tipi di prodotti sulla piattaforma ai prezzi più bassi, come con Robot aspirapolvere e tanti altri prodotti che offri Roborock.

Di Il principale riferimento nello sviluppo e nella produzione di aspirapolvere per la casa Entrambi sono automatici e wireless, e questa volta ci stanno regalando 3 interessanti offerte su alcuni dei loro prodotti premium: Q7 Max+, S7, Self-Emptying Base, H7 e Dyad.

Prodotti Roborock per la casa su AliExpress Sconto

Q7 Max +

Iniziamo con duo star roborock Si compone di un robot aspirapolvere e di una base purificatrice autoscarica. Questa regola lo consente Fino a 7 settimane senza svuotare il contenitore della polvereMantenere la tua casa il più pulita possibile e con pavimenti scintillanti. È l’ideale per chi è allergico alla polvere. per questa parte, Il robot Q7 Max ha un’aspirazione 4200 PA e una spazzola anti-groviglio Frullati in fibra di moquette, oltre a un serbatoio dell’acqua da 350 ml e Un mocio che preme 300 grammi sul pavimento per lasciare la tua casa impeccabile. Ultimo ma non meno importante, abbiamo la funzione Sistema di navigazione LiDar PreciSense™ Il che porta a una disposizione molto attenta della casa per una pulizia più efficiente.

Acquista su AliExpress: Q7 Max +

Roborock S7 e la sua base autoscarica

dal suo lancio, Roborock s7 Era responsabile di ottimizzare al massimo la pulizia di ogni casa, grazie Sistema di purificazione sonico ed elevata potenza di aspirazione fino a 2500Pa. Il sistema del robot aspirapolvere fa vibrare il mocio fino a 3000 volte al minuto, che non solo tira sul pavimento, ma pulisce anche direttamente. Inoltre, ha lo stesso numero di funzioni intelligenti e Conserva tutti i processi che già conoscevamo sul famoso Roborock.

Acquista su AliExpress: Robo Rock S7

Questa base autoscarica è completamente compatibile con Roborock S7, che ci dà la massima praticità da usare insieme, Caricamento, vuoto e pulito. Questa regola di scarico automatico ci offre due opzioni per i container, da un lato, Un potente uragano svuota il robot D’altro canto Sacchetto per la polvere con una capacità di 1,8 litri e si chiude automaticamenteche contengono anche agenti antibatterici. In breve, puoi dimenticare completamente il robot aspirapolvere Fino a 6 settimane e goditi di più la tua vita.

Acquista su AliExpress: Base autoscarica Roborock S7

diade roborock

È una svolta diade roborocknoto per essere stato il primo a portare sul mercato la tecnologia brevettata di Roborock, di cui porta il nome Dyad PowerAccedere Due motori e tre rulli garantiscono la massima potenza pulente sul mercatoÈ anche multitasking, perché con questo all-in-one sarai in grado di farlo Spazzare, lavare e asciugare le superfici Senza troppi sforzi e senza cambiare gli accessori. diade roborock Tariffa completa della stazione manutenzione, quindi è in grado di farlo Rulli autopulenti In modo da non doverci sporcare quando si tratta di manutenzione della macchina. Utilizzare un robot aspirapolvere è molto semplice, dovremo solo svuotare il serbatoio dello sporco e riempire il serbatoio con acqua pulita.

Acquista su AliExpress: diade roborock

Robo Rock H7

Roborock H7 offre un elevato livello di comfortGrande potenza di aspirazione e facile manutenzione per tutti i suoi utenti. In particolare, contiene un file Il potente motore da 480 W produce un’aspirazione massima di 160 W, permettendoci di pulire al meglio tutte le nostre superfici, compresi tappeti, materassi, divani, angoli e persino l’auto, è l’ideale per chi ha animali domestici, in quanto è un ingrediente infallibile per liberarsi dei peli perduti. Include anche un file Schermo OLED dove possiamo controllare i parametri più importanti, con un massimo di tre modalità di pulizia e un sistema che aumenta la potenza di aspirazione quando viene rilevato il tappeto. Non dimenticare di menzionarlo Il sistema di filtrazione a cinque strati con filtro HEPA cattura fino al 99,99% delle particelle.

Acquista su AliExpress: Robo Rock H7

Come accennato all’inizio, Roborock è un’azienda Specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di robot aspirapolvere per la casa e altre attrezzature per la pulizia dislocate in 40 paesi, tra cui Germania, Francia, Spagna e Stati Uniti.

Infine, possiamo dire che l’anniversario di AliExpress è una grande opportunità per Ottieni i migliori prezzi su alcuni dei robot aspirapolvere di maggior successo e sui prodotti RoborockAggiungendo tra i suoi attributi La qualità e l’efficienza che contraddistinguono il marchio.

