Grano sotto forma di token, crediti a “senza banca”, identità digitale decentralizzata… Blockchain e interruzioni del metaverso in sei progetti pluripremiati

Giovedì scorso sono stati annunciati i vincitori della Santander X Challenge, Blockchain and Beyond, organizzata dall’istituto finanziario e dalla Oxentia Foundation. I vincitori hanno condiviso € 120.000 in premi e la possibilità di entrare a far parte della community globale dei progetti imprenditoriali più importanti del Banco

Un’infrastruttura digitale che abilita Codifica dei chicchi di grano, soia e mais, piattaforma consente Accesso al credito da cellulare Per le persone in tutto il mondo che non usano (o non usano quasi mai) servizi bancari, nessun sistema La decentralizzazione ti consente di autenticare le tue operazioni Con aziende e reparti senza che nessun altro oltre a te abbia bisogno di accedere ai tuoi dati…

Così fino a sei progetti, sei idee innovative ed emozionanti che permetteranno di sfruttare al meglio le possibilità offerte da nuovi ambienti come blockchaine il web 3.0 e il metaverso. Questi sono i sei progetti vincitori di Santander X, Blockchain Challenge e oltree l’iniziativa promossa dal Banco Santander e Fondazione Oxentia premiare .inizio S aumenti di gamma più promettenti in queste aree digitali emergenti.

Infatti, i vincitori dei sei progetti citati sono stati annunciati giovedì scorso in un gala che può essere accuratamente tracciato dal metaverso. Sono stati scelti da Una giuria internazionale di investitori, dirigenti bancari ed esperti di finanza decentralizzata e blockchain Tra i 20 progetti selezionati per questo finalista. Questi venti, a loro volta, erano stati scelti nei giorni precedenti tra quelli Più di 400 progetti da 11 paesi diversi che inizialmente hanno presentato la loro candidatura per uno dei premi.

“L’innovazione e l’imprenditorialità non conoscono limiti, ma non ci sono nemmeno limiti, e la grande varietà e qualità delle candidature che abbiamo ricevuto in questa sfida lo dimostrano”, ha affermato Hamish McAlpine, consigliere principale della Oxentia Foundation, durante la cerimonia. Tutto il potenziale umano può essere trovato. tutto il mondo Garantire che l’innovazione migliori la nostra salute e il nostro benessere, per renderci più resilienti di fronte a nuovi pericoli Per proteggere il pianeta che condividiamo

In particolare, l’hanno consegnato Tre premi nella categoria .inizio e altri tre dentro aumenti di gamma (Aziende con una comprovata esperienza e modello di business e hanno bisogno di una spinta per scalare o internazionalizzarsi). Il primo in tasca 10.000 euro ciascuno, mentre il secondo ha preso 30.000 euro (90.000 in totale) con cui può fare un nuovo balzo nella sua espansione.

In totale, 120.000 euro di premi, a cui vanno aggiunti tutti i vincitori Santander X 100, la community globale di eccezionali progetti innovativi promossi dal Banco Santander. In esso avranno accesso a Consulenza, formazione, capitale, clienti, talenti, reti e altre risorse preziose Ne hanno bisogno per alimentare la loro crescita.

Le tre startup vincitrici

Nel caso delle startup, i vincitori sono stati questi tre progetti:

Agrotochina: Questa azienda argentina offre un’infrastruttura digitale che converte i grani dei principali prodotti agricoli del Paese (soia, grano e mais) in gettoni con cui i produttori possono risparmiare, investire o vendere la loro produzione.

“Queste startup hanno un impatto diretto su Il mondo della crittografia e nell’adozione della finanza decentralizzata, la sicurezza e l’affidabilità dei dati e il modo in cui comunicheremo E interagiremo nel mondo digitale”, ha confermato durante l’evento Coti de Monteverde, Head of Crypto and Blockchain al Banco Santander:

Da parte loro, i vincitori hanno sottolineato l’enorme prestigio sia del premio che il fatto del sostegno dell’istituto finanziario per i loro progetti. “Questo premio è un riconoscimento straordinario”Lo ha affermato David Conrad, CEO di Prosperas. “Sviluppiamo le nostre piattaforme da anni e venderemo i nostri prodotti in mercati complessi, ed è un onore per un’organizzazione come Santander riconoscere il valore dei nostri prodotti”, ha aggiunto.

“Espansione” spagnola tra i tre vincitori

Nella categoria .inizio Non c’era azienda spagnola tra i vincitori, ma c’era tra i vincitori aumenti di gamma chi ha vinto. Nello specifico, il progetto ID convalidatoche lavora sui temi della firma elettronica, della fattura e, soprattutto, dell’identità digitale… “” dove investiamo il nostro tempo, i nostri sforzi e le nostre energie in questioni di identità digitale decentralizzata sulla base di blockchain In questo senso, stiamo ora lavorando a varie iniziative in Europa per promuovere questi strumenti tra i cittadini”, ha spiegato Even Passart, chief technology officer dell’azienda, che ha incoraggiato altri .inizio S aumenti di gamma Per presentarlo alla Santander X Challenge: “È così divertente, che tu arrivi alla finale o meno, perché ti costringe a mettere insieme la tua idea in pochi minuti per dire a potenziali investitori o altre parti interessate, ottieni alcuni guida nel processo…”

Gli altri due vincitori nella categoria Scaleups sono le altre due aziende:

xcapite : Questa società argentina ha sviluppato un portafoglio elettronico open source per la propria nidiata che fornisce un accesso sicuro ai sistemi finanziari decentralizzati.

“Costruire sul Web 3 è una questione di comunità, quindi far parte della comunità di Santander X 100 è per noi prima di tutto un onore e anche Un’opportunità per creare valore collettivo e sii così Un potente strumento per produrre impatto sociale ed economico “Stiamo cercando di generarlo in America Latina”, ha detto Jos Trajtenberg, CEO e co-fondatore di Xcapit, della comunità imprenditoriale di Santander.

Dopo la premiazione, l’a Responsabile dell’ufficio talentiLo ha confermato Javier Rogel, Global President of Universities del Banco Santander “E’ stata una sfida molto competitiva e una decisione molto complessa per la giuria internazionale.” Inoltre, ha sottolineato che “la tecnologia Blockchain ha il potenziale per rivoluzionare il mondo”, anche se “ha ancora una certa strada da fare finché non diventa parte della nostra vita quotidiana”.