Grapefruit è finalista ai Founders Games di Davos

attraverso le sue soluzioni tecnologiche Carte e banche Affinché tecnologia finanziaria e aziende impegnate nel processo di lancio della trasformazione digitale e di espansione dei servizi finanziari in America Latina, Pomelo è stata riconosciuta come una delle sei aziende più promettenti arrivate per creare un cambiamento positivo nella società.

“Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questa fase dei Founders Games. Ancora una volta, siamo stati in grado di rappresentare la regione in un incontro globale di leader e aziende con un alto potenziale. Questo ci incoraggia a continuare a lavorare affinché l’America Latina possa muoversi verso un sistema di finanza digitale che promuova l’inclusione finanziaria della popolazione e riduca gradualmente l’aspetto informale. stiamo costruendo.Gaston Irigoyen, CEO e co-fondatore di Grapefruit, ha affermato.

il Giochi dei fondatori Durante la settimana del World Economic Forum, giovedì prossimo 19 gennaio alle 13:00 (GMT-3/17:00 CET) a Davos, in Svizzera, e sarà organizzato per la tredicesima volta da Fondazione webit a scopo di assistenza Aziende innovative e in rapida crescita.

Negli ultimi anni, l’ecosistema tecnologia finanziaria È cresciuta e continua a crescere rapidamente e ad affermarsi come uno dei principali attori nel rispondere alle esigenze dei consumatori finanziari nella regione. In questo contesto, a solo un anno e mezzo dal suo lancio, Pompelmo ora Ha attratto 60 milioni di dollari di investimenti da fondi internazionali e opera in cinque mercati: Argentina, Brasile, Colombia, Messico e Perù e conta più di 90 clienti in tutta l’America Latina..