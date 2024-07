Grattacielo contro Mbappe – AS.com

L’anteprima di Francia-Belgio, una partita molto combattuta, è stata segnata da un controverso video della Federcalcio belga, La richiesta di Kylian Mbappe per una tibia rotta. Ore dopo, la Federazione è stata costretta a scusarsi in un comunicato, sostenendo che il post era sempre stato scritto in modo divertente e che l’obiettivo non era mai quello di danneggiare l’immagine del leader francese, che sarebbe stato difficile da infrangere. Davanti a lui, Amadou Onana.

Il centrocampista alto 1,95 è stato il giocatore scelto dalla Federcalcio belga nel controverso video pubblicato giovedì sui social media. Onana, 22 anni, è diventato una delle rivelazioni della Coppa dei Campioni, affermandosi come centrocampista con un fisico dominante, oltre ad una combinazione di portata e forza. Nato a Dakar nel 2001. Il belga-senegalese si stabilì rapidamente in Belgio perché suo padre, di origine camerunese, possedeva la cittadinanza belga.

La carriera di Onana non ha avuto un inizio promettente. In Belgio, club come l’Anderlecht o lo Zulte-Waregem, dove ha provato, non gli hanno dato grandi opportunità. La sua carriera include una storia inedita su sua sorella che desidera disperatamente vedere suo fratello avere successoInvierà una raccolta delle sue migliori giocate a diversi club europei. È stato l’Hoffenheimen a cadere nella trappola e a includerlo nel 2017.

In Germania, dopo il cromo, A poco a poco Onana si è fatto un nome nel calcio. Ha raggiunto le semifinali della Youth League con l’Hoffenheim nel 2019, ma la squadra tedesca, che all’epoca era un giocatore forte della Bundesliga ed era diventata leader, non gli ha dato le opportunità di cui aveva bisogno. Per un giocatore così alto, 1,95″ che fatica con i suoi giri, il calcio tedesco veloce e abbagliante, con molteplici palle perse, lo ha costretto a fare le valigie il prima possibile.

Amburgo nella seconda lega tedesca gli ha dato un’opportunità che non ha sprecato. Nella seconda divisione tedesca esplose definitivamente, cosa che portò poi al suo trasferimento al Lille. In Francia, sotto la guida di Jourvenec, in una squadra che era campione del campionato francese Un anno prima, Onana aveva compiuto il passo decisivo verso l’élite, diventando un giocatore chiave per i settentrionali, comprese alcune prestazioni impressionanti in Champions League.

Nel 2022, la sua ascesa è stata tale che il Belgio lo ha convocato. Non ha mai più perso una chiamata, debuttando a giugno in UEFA Nations League. Da allora ha collezionato 18 presenze in nazionale, quasi tutte da titolare, 13 compresa l’attuale Coppa dei Campioni, nella quale riempie un enorme vuoto a centrocampo. La sua grande forma al Lille gli ha permesso di firmare con l’Everton, che ha pagato 35 milioni per ingaggiarlo. In Inghilterra, in questa stagione ha giocato quasi tutto, 40 partite, suscitando l’interesse di grandi club, tra cui il Paris Saint-Germain, le cui prestazioni impressionanti con il Belgio non sono dimenticate.

Molte opzioni Se i Red Devils battessero la Francia, dovranno fare affidamento sulle loro scarpe e sul lavoro difensivo. Un muro di cemento, un bagnino e un centrocampista dalla straordinaria forza fisica cercheranno di fermare Mbappe. Che cerca di rifarsi degli scarsi numeri in Coppa dei Campioni. Oltre 18 recuperi palla, 92 precisione nei passaggi e uno dei centrocampisti con più doppiette dell’intero torneo, numeri che confermano Onana e lo mettono sotto i riflettori in vista della sfida contro le seconde del mondo.