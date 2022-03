Gravità nel Sole, Giove o Plutone spiegati in questo curioso video

utente rosso Pubblica un’animazione che mostra come sarebbe far cadere un oggetto pesante su un’auto all’interno Vari corpi celesti. È un modo molto visivo per controllare le differenze nell’accelerazione gravitazionale in luoghi come La luna, il sole e alcuni pianeti del sistema solare. E anche in buona salute Plutoneche nonostante il suo esilio merita di essere nella lista con i suoi ex colleghi.

È un’animazione molto buona, perché non solo si rende conto di come un oggetto cada più velocemente o meno, a seconda dell’accelerazione gravitazionale coinvolta. Sono inclusi anche fattori come la forza ammortizzatoreresistenza una serratura E la distribuzione complessiva all’interno dell’auto. Finché non vedrai come sarà recuperosia dalla caduta di legna che dall’auto stessa.

Insomma, anche se è un video rosso Con semplice intento di divertimento, insegna anche alcuni concetti di fisica. Anche se, forse, per capirlo nel contesto, sarebbe bene sapere cos’è un file Accellerazione Gravitazionale. Così come il motivo della differenza in tutti i corpi celesti.

Perché l’accelerazione di gravità sulla Terra è diversa dall’accelerazione della Luna?

L’accelerazione gravitazionale è definita come l’aumento della velocità per unità di tempo percepito da un oggetto in movimento. caduta libera. Cioè, il rapporto con cui la velocità di un oggetto caduto liberamente aumenta, senza che su di esso venga esercitata alcuna forza. Non è lo stesso su tutti i pianeti o corpi celesti, come dimostra questo video di Reddit.

E questo è qualcosa che dipende sia dalla massa del corpo celeste in questione sia dal suo raggio, dove si ottiene Dividi la massa per il quadrato del raggio e moltiplica il risultato per un valore costantenota come costante gravitazionale universale.

In effetti, c’è un fatto strano che Accellerazione Gravitazionale Sullo stesso pianeta varia leggermente a seconda di dove ci troviamo. Ad esempio, sulla Terra non sarà lo stesso al livello del mare come lo è in cima all’Everest, poiché al raggio vanno aggiunti gli oltre 8000 metri che questa montagna misura.

L’accelerazione di gravità non è la stessa al livello del mare come in cima all’Everest.

Tenendo conto, è normale che l’accelerazione gravitazionale sia molto diversa nei corpi celesti che sono rappresentati in video reddit, tutti di masse e raggi differenti. Pertanto, sebbene l’accelerazione dovuta alla gravità sulla Terra lo sia 9,81 m/s²sulla Luna, 1,62 m/s² e al sole 274 m/s², quindi l’effetto sarà più violento in quest’ultimo caso. È qualcosa che può essere completamente visto nell’animazione.

Quanto è rigido un video Reddit?

Questo video Reddit si prende cura di tutti i dettagli, considerando molti fattori oltre alla semplice legna da ardere che cade sull’auto. Ne ho discusso con ipertesto David CladiDottore di ricerca in astrofisica e astronomo in residenza presso l’Osservatorio di Calar Alto. “Ovviamente il muso con il motore pesa molto di più dello stelo.”

D’altra parte, per quanto riguarda ammortizzatoreosserva che “all’inizio il veicolo viene sollevato o abbassato di più”, ovvero “gli ammortizzatori sono più o meno compressi, a seconda della gravità di ciascuna posizione”.

In breve, questo video di Reddit sugli effetti dell’accelerazione gravitazionale su diversi corpi celesti Ha molto successo. Anche se è anche vero che il suo autore, u/asianj1m, si è permesso alcune licenze Lo perdoniamo. Ad esempio, come correttamente ricorda Galadi, “Su Giove, o Saturno, o Urano, o il Sole, non si può mettere in piedi una macchina, perché Non esiste una superficie solida“.

Inoltre, “L’auto sarà al sole È evaporato e si è trasformato in plasmaTuttavia, “il fascio di blocchi di legno non brucerà per mancanza di ossigeno”, ma anche “evaporerà e ionizzerà gli atomi risultanti in tutto o in parte, a seconda della specie chimica”.

Dai, se vuoi liberarti della tua auto perché non devi più pagare la benzina, la cosa migliore è farlo a terra. La distruzione è probabilmente più efficace sul sole. Ma se riesci a trovare un modo per arrivarci, schiantare la tua auto e rientrare di nuovo, il risparmio di carburante non sarà più un problema.