Gravity Media produce Pho3nix Sub7 Sub8 Triathlon con Haivision

Ampia gamma di prodotti di contributo di proprietà intellettuale da Highvision permesso Gravità media Produzione a distanza del Triathlon tedesco Pho3nix Sub7 Sub8.

Per coprire e condividere l’emozione della gara Pho3nix Sub7 Sub8E il Gravità media Innovativo promosso Produzione IP remota fra circolo tedesco lausitzring e il Il sito di produzione dell’azienda è a Sydney, in Australia. In Germania Pubblicazione di uno studio televisivo e 16 telecamere (Comprese telecamere a testa rotante per motociclette, telecamere multi-obiettivo, droni e telecamere Shotover). Ognuno di loro era dotato di un trasmettitore Hivision Pro380abbinato a una o due antenne esterne ATV. Trasmettitori Haivision Tutte le foto del concorso sono state scattate e trasmesse e da uno studio televisivo a basso ritardo su una rete cellulare collegata al centro di produzione Gravity Media a Sydney.

Nel centro di produzione c’erano tutte le sequenze Ingoialo e decodificalo per piattaforma StreamHub Hivision Per la distribuzione dopo l’editing e il remix sulle piattaforme di social media dell’azienda Fondazione Pho3nix. Per consentire alle squadre sul campo di visualizzare la programmazione corrente in onda, Gravity Media si è affidata anche ai codificatori video Rastrelliera Hivision 400 S makito x Per inviare segnali di ritorno video direttamente alle unità di campo Pro380 Con una latenza inferiore a un secondo, oltre agli schermi degli studi TV tramite a Decodificatore Makito X4.

In totale, il caso incluso Nove ore di gare dal vivoIntervallo di contenuti pre e post-spettacolo, interviste agli ospiti, contenuti preregistrati e analisi tecniche. più di 50000 spettatori Da tutto il mondo segui il triathlon attraverso YouTube e Facebook, e culmina 28.880 spettatori simultanei Che può vedere gli atleti finire sotto il tempo target di sette ore per gli uomini e otto ore per le donne.

Solen ZavagnoDirettore generale Gravity Media FranciaHa considerato questo evento, un “risultato tecnico”, un “grande successo a tutti i livelli”. collimato, Ronan BulawaykVicepresidente Ingegneria, Sistemi Wireless e Remoti Highvisionevidenzia gli sviluppi dell’azienda per questo progetto: “Le soluzioni di contributo video IP di Haivision di Gravity Media hanno fornito una trasmissione video affidabile e di alta qualità su reti cellulari da un capo all’altro del mondo”.

