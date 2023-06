Graziano Mezzana – L’Italia presiede il Parlamento europeo del Brasile con le imprese

Graziano Mezzana, il nuovo presidente di Eurocameras (Foto: ANSA)

(ANSA) – SAN PABLO, 2 GIU – Graziano Mezzana, Presidente della Camera di Commercio Italiana di San Paolo (Italcom), è stato eletto oggi Presidente di Eurochambers. Unione Europa, con circa 5mila imprese collegate.

“Lavoreremo sodo insieme per facilitare la partecipazione delle aziende interessate a investire in Brasile”, ha detto Mezana, “ricordando che l’Unione Europea è il primo investitore in Brasile secondo i dati della Banca centrale del Brasile. Alla fine del 2021, investimenti diretti per 570 miliardi di dollari.

“L’uscita dall’economia circolare e gli investimenti nella governance sociale e ambientale sono a rischio in Brasile, dove un certo numero di aziende ha già un tasso di implementazione ESG più elevato rispetto all’Europa. In termini di idrogeno verde e crediti di carbonio, il potenziale del Brasile supera quello di tutti gli altri Paesi”, ha concluso il nuovo presidente. .

Da parte sua, l’ambasciatore italiano in Brasile, Francesco Azzarello, ha dichiarato: “Non possiamo che congratularci con Mezzana per aver aggiunto questo importante ruolo a una carriera già brillante”.

“Questo è un chiaro segno di rispetto e fiducia da parte degli europei anche in Brasile.

“Non dimentichiamo le potenziali sinergie che si potrebbero creare in vista della 30ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà a Belém nel novembre 2025.

La leadership italiana delle Eurocamere vuole lavorare con il Brasile, con un approccio diplomatico, vantaggioso per tutti”, ha concluso il diplomatico. (ANSA).



Tutti i diritti riservati. © Copyright ANSA