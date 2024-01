Grazie a questo trucco potrai verificare se il microfono e gli altoparlanti del tuo dispositivo Xiaomi funzionano correttamente

Spieghiamo passo dopo passo come verificare se gli altoparlanti o il microfono del tuo cellulare Xiaomi sono difettosi, prima di portarlo al servizio tecnico.

La MIUI nasconde una funzione che ti permette di verificare se il microfono e gli altoparlanti del tuo smartphone Xiaomi funzionano come dovrebbero

La MIUI, che presto sarà sostituita da HyperOS, è diventata uno dei livelli di personalizzazione Android più apprezzati al mondo grazie a… L'enorme numero di posti di lavoro che haalcuni dei quali ti permettono di migliorare la fluidità del tuo terminale o di garantire che il tuo smartphone Xiaomi si carichi alla massima velocità.

Ma quello che probabilmente non sai è che il tuo cellulare Xiaomi nasconde un menu segreto che ti permette di fare ciò Controlla se alcuni componenti hardware come il microfono o gli altoparlanti funzionano correttamente.

Successivamente, ti diremo come accedere e utilizzare questo menu Controlla se il microfono e gli altoparlanti del tuo dispositivo Xiaomi hanno qualcosa che non va.

Come accedere al menu di test hardware sul tuo cellulare Xiaomi

Se noti che il microfono o gli altoparlanti del tuo smartphone Xiaomi, Redmi o POCO hanno iniziato a guastarsi e il problema persiste dopo aver riavviato il dispositivo, prima di portarlo al servizio tecnico, puoi Alcuni semplici test funzionali di questi componenti utilizzando il menu segreto della MIUI.

Che tu abbia MIUI 13 o MIUI 14, Per accedere a questo menu nascosto dal tuo cellulare Xiaomi Devi solo seguire questi semplici passaggi:

Entra nel tabellone Impostazioni Dal tuo terminale Xiaomi

Dal tuo terminale Xiaomi Fare clic sulla prima sezione etichettata Info sul telefono

Fare clic sul pulsante Informazioni dettagliate e specifiche

Scorri verso il basso fino alla sezione Versione del kernel E toccalo più volte per attivare il menu di test hardware MIUI

Come utilizzare il menu Test MIUI per verificare se il microfono e gli altoparlanti del tuo cellulare Xiaomi funzionano bene

Una volta entrato nel menu dei test dei dispositivi MIUI, dovrai eseguire test specifici per essi Assicurati che il microfono e gli altoparlanti del tuo cellulare siano impeccabili.

Pertanto, per assicurarti che i tuoi altoparlanti Xiaomi funzionino correttamente, dovrai eseguire i test 8 (ricevitore), 9 (bottom_speaker) e 10 (top_speaker). Pertanto, dopo aver premuto ciascuno di questi pulsanti, sentirai un suono che sarà ripetuto più volte. volte. Un paio di numeri da comporre sul tastierino numerico sullo schermo. Infine, se li hai sentiti correttamente dovrai fare clic sul pulsante passa Per indicare che il test ha avuto esito positivo e che i parlanti sono sani.

Da parte sua, per assicurarti che il microfono del tuo telefono Xiaomi non funzioni male, devi premere i pulsanti 11 (Main MIC) e 12 (Top MIC) e dopo averlo fatto ti verrà chiesto di Fai rumore o dì qualcosa vicino a ciascuno dei microfoni del tuo smartphone Quindi ascoltalo utilizzando le cuffie per assicurarti di ascoltarlo correttamente.

Se questo semplice tutorial per verificare lo stato degli altoparlanti e del microfono del tuo telefono Xiaomi ti è stato utile e vuoi ottenere il massimo dal tuo smartphone, non dimenticare di dare un'occhiata alla nostra guida con i migliori trucchi per il tuo Cellulare Xiaomi.

