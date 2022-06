“Grazie, grazie, grazie” ha detto l’Italia a Cuba (+ Video) ›Cuba› Granma

L’inaugurazione è iniziata martedì all’Identity Hotel, alla presenza di Miguel Diaz-Connell Bermuds, Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista e Presidente della Repubblica, e Manuel Marro Cruz, Membro dell’Ufficio Politico e Primo Ministro. National de Cuba, Federazione Mondiale degli Italiani (CIM) XIII Congresso.

La prima sfilata di oltre 30 bandiere si tenne nell’arena nel 1930, come simbolica valutazione di paesi con comunità italiane come Australia, Albania, Paesi Bassi e paesi dell’America Latina, inclusa Cuba.

Ad Angelo Solasso, Presidente della Federazione degli Italiani del Mondo, è stato affidato il discorso di apertura dell’evento, che durerà fino a domani. Il Direttore ha preso atto dell’eccezionale sostegno che Cuba ha tradizionalmente dato alla Confederazione e ha sottolineato che il Congresso CIM XIII si svolge all’Avana dopo due tragici anni di un’epidemia che ha ucciso 240.000 persone in Italia. Il mondo ha causato la morte di oltre cinque milioni di persone.

Angelo Solasso ha ricordato con profonda gratitudine l’aiuto reso dai medici cubani e dagli esperti di salute sul suolo italiano per far fronte alla devastante epidemia del corona virus – un momento emozionante – segnato dagli applausi dei presenti.

In un’altra linea di idee, Sollazzo ha detto – sulla guerra che l’Europa subirà – che non avrebbe mai potuto immaginare che il 2022 sarebbe stato segnato dalla maggior quantità di conflitti poiché aveva già vissuto la seconda guerra mondiale.

Successivamente, il Ministro del Turismo cubano Juan Carlos Garcia Granta, a nome del governo cubano e dei funzionari del governo, si è seduto sul podio per confermare che è un piacere ricevere ospiti in un hotel monumentale nazionale. La prestigiosa industria alberghiera dell’isola per i partecipanti al XIII Congresso della Confederazione.

Ci rivediamo dopo 24 anni, ha detto Garcia Granda; E ha ricordato che nel 1998 si trovava in un resort a Varadero e l’incontro si è svolto alla presenza del generale Fidel Castro, ospitato da Cuba.

Per la seconda volta, per aver scelto i Caraibi come host, il Sig. Vorremmo esprimere la nostra gratitudine a Sollazzo – ha affermato il Presidente. Granta ha condiviso questo impegno XIII Il Congresso contribuirà alla promozione degli investimenti, del commercio e delle relazioni commerciali con Cuba e l’Italia ei paesi all’interno di quelle amichevoli comunità europee.

“Benvenuti a Cuba, dove vivete e lavorate”, ha detto il ministro ai presenti nella stanza del 1930, invitando tutti a godere dei benefici dell’isola.

In segno di gratitudine per l’indimenticabile sostegno di Cuba all’Italia durante i giorni difficili dell’epidemia, Angelo Solasso ha consegnato l’etichetta CIM Man of the Year al presidente Diaz-Colonnello. Questo è un privilegio concesso a pochi nel mondo, ha affermato il capo della federazione. Davanti a tutti, Sollazzo ha convenuto che era un onore per lui differenziare il presidente.

Il Dr. Angelo Solaso ​​​​è il Ministro della Salute Pubblica di Cuba. Jose Angel ha anche consegnato a Portal Miranda il miglior premio CIM dell’anno. Il diploma recita: “Nel momento più drammatico dell’epidemia di Covit-19, i medici cubani che hanno colpito l’Italia con migliaia di morti, con un grande senso di sacrificio, hanno mostrato al mondo che cosa sono l’unità e l’amicizia. . Grazie per essere in Italia, prova di generosità.

Sollazzo ha detto al Portale Miranda: “Grazie, grazie, grazie” per tutto l’aiuto che i bambini cubani hanno dato ai cittadini italiani colpiti dal COVID-19.

CIM unisce gli italiani nei vari paesi di immigrazione da quel paese europeo. Al XIII Congresso partecipano i rappresentanti di queste comunità, particolarmente interessati a temi come lo sviluppo del turismo a Cuba. L’incontro includerà programmi relativi a investimenti esteri, costruzioni, energia e turismo.

Foto: Studi Rivoluzionari

Foto: Studi Rivoluzionari

Foto: Studi Rivoluzionari

Foto: Studi Rivoluzionari