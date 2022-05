Grazie! Nintendo ha apportato una modifica all’amiibo che i collezionisti apprezzeranno

i giochi / Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia / Forum / cavo

Anche se i giochi della vita hanno incontrato il loro destino e Nintendo è salita sul carro un po’ tardi, l’azienda giapponese continua a supportare la sua linea di amiibo. Fu proprio l’ultimo che apparve e i collezionisti scoprirono una novità che da tempo chiedevano.

Quando Nintendo ha rilasciato i numeri amiibo, la cosa che ha frustrato i fan che hanno raccolto senza rimuovere il prodotto dalla confezione è stata che era impossibile far funzionare le skin senza in qualche modo aprire la scatola, poiché Nintendo ha posizionato sotto la statuetta una carta che impediva la comunicazione NFC con le loro console, eventualmente per garantire agli Utenti o ai venditori di non scansionare il numero al posto dell’acquirente.

Tuttavia, questo naturalmente significava che i collezionisti dovevano decidere se acquistare la figura per tenerla chiusa o per giocarci.

Amiibo finalmente funziona subito!

Sebbene i fan abbiano chiesto a Nintendo di rimuovere il microchip, la società non lo ha mai fatto. Tuttavia, i collezionisti sono rimasti piacevolmente sorpresi dal fatto che Nintendo abbia finalmente rilasciato i numeri senza il fastidioso chip.

L’utente di Reddit TrevNick è stato il primo a verificare che il nuovo oggetto da collezione, Min Min, possa essere cancellato senza rimuoverlo dal petto. All’inizio molti pensavano che si trattasse di un errore di fabbrica, ma poi gli utenti con la loro copia hanno iniziato a confermare la scoperta da soli.

A quanto pare, Nintendo ha cambiato il modo in cui vengono prodotti questi numeri. Diciamo questo perché il numero di Min Min non è il primo ad attuare questa modifica, ma la ristampa amiibo di Kirbyalcuni mesi fa, come riportato notizie amiibo. Tuttavia, dopo aver verificato la nuova versione, tutto sembra indicare che si tratta di un cambiamento che Nintendo manterrà e alla fine, dopo quasi 8 anni, i collezionisti di questi numeri potranno finalmente utilizzarli senza dover aprire la scatola. Di seguito puoi guardare un video che lo dimostra.

Cosa ne pensi del passaggio ad amiibo? Diteci nei commenti.

