GreenIT24 tvONE integra CORIOview per semplificare la CU

Accanto al Esercizi Pro AVE il IT verde 24 Ha sviluppato una soluzione di videoconferenza che ha al suo interno un processore multi-finestra tvONE Vista Koryo.

IT verde 24 Sviluppare una soluzione di comunicazione unificata per le aziende che utilizzano Microsoft differenza S Ingrandisci Camerecon un visualizzatore multi-finestra tvONE Koryo in profondità.

L’azienda con sede a Osnabrück, specializzata in videoconferenze per le aziende che desiderano semplificare le comunicazioni interne, ha collaborato con il fornitore tedesco di audio e video Exertis Pro AV per creare un sistema che facilita le riunioni video remote multisito tra i membri del team.

“A causa del virus Covid, abbiamo avuto una domanda crescente di questo tipo di soluzioni per aule e spazi di lavoro ibridi con diversi tipi di fonti di contenuto e più telecamere”, spiega. Tobia BlazerResponsabile del prodotto GreenIT24.

Secondo Blaser, il cliente ha bisogno di due o quattro sorgenti di input a risoluzione variabile, 1080P o 4K, che devono essere visualizzate in layout diversi e flessibili. “Avevamo bisogno di un potente processore multi-finestra per formare il cuore del sistema, che consentisse una configurazione e un funzionamento semplici e un facile controllo, e tvONE CORIOview soddisfa i requisiti”.

Il sistema AV GreenIT24 ed Exertis Pro utilizza la versione MWP-MTO (on-demand) di CORIOview di tvONE, che consente di selezionare mix e tipi di ingresso/uscita per soddisfare specifiche esigenze di segnale.

Configurazione, situata nel modulo all-in-one Videocassetta Da GreenIT24, è costituito da un CRIOview con un file Lenovo Think Smart Hub (Microsoft Teams Rooms su Windows), quattro fotocamere 1080p lumenconfigurazione a doppio schermo, auricolare bluetooth per connessioni wireless flessibili durante una chiamata, interfacce dedicate montate sul retro della custodia per il collegamento dei cavi, spazio per ripiano e ganci per cavi per un facile trasporto e cavi.

La prima implementazione del sistema è stata effettuata per un’azienda tedesca specializzata nella produzione di macchine per l’imballaggio. Lì, hanno posizionato quattro telecamere Lumens HD attorno al dispositivo per filmare ogni passaggio individualmente.

“È possibile visualizzare più sorgenti contemporaneamente o visualizzare dettagli importanti in modalità a schermo intero. Il cambiamento avviene in un secondo e non è necessario apportare noiose modifiche in un’app per conferenze”, continua Blazer.

Quando sono necessari maggiori dettagli, è possibile passare alla modalità a schermo intero. I team possono visualizzare e discutere tramite Microsoft Teams Rooms utilizzando CORIOview, anche utilizzando il visualizzatore multi-finestra che mostra più telecamere contemporaneamente.

“Dato che stavamo utilizzando la modalità dinamica, l’impostazione è semplice e questa modalità si adatta perfettamente alla nostra applicazione. Con le sorgenti collegate, gli schemi necessari vengono preparati molto rapidamente e facilmente. Anche la documentazione generale è molto dettagliata e completa e aiuta a installare ed eseguire Software CORIOview Questo vale anche per l’implementazione con i sistemi Controllo esterno, tvONE fornisce un’ottima API per questo.

