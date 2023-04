Greenwashing nel mercato degli impact bond: uno su cinque non soddisfa gli standard minimi

Non tutti i bonus di impatto sono davvero un green bond. Queste le conclusioni dell’analisi delle asset class per settori e paesi di Insight, Direttore di BNY Mellon IM.

Lui L’effetto del mercato obbligazionario È diventata un’intera asset class. Dal 2018, e soprattutto grazie allo slancio del 2020, le emissioni sono esplose. Nel 2021, A.J Emissioni record di 366.000 milioni di dollari. Era quasi tre volte il debito shock emesso solo due anni fa, nel 2019. La tendenza è rallentata nel 2022. In effetti, questo è stato il primo anno in cui la classe di attività non è cresciuta su base netta.

Ma come spiega Fabian Collado, direttore di Insight, ciò si spiega principalmente con l’effetto generale del mercato. In termini relativi, sono ancora presenti venti favorevoli per gli impact bond. In realtà, Nel 2023, il 22% dei nuovi corporate paper investment grade in Europa sarà un impact bond.

Collado afferma che questa crescita è una buona notizia per gli investitori. Più emissioni significa un migliore universo investibile; Nuove emissioni, nuovi settori. Ma solleva anche la questione:Tutto ciò ha colpito un vero bonus verde? La risposta del manager è chiara: no.

Uno su cinque non raggiunge gli standard minimi

Ciascun asset nel portafoglio di fondi a reddito fisso ESG di Insight viene sottoposto a una propria analisi fondamentale. Dopo questo processo, gli viene assegnata la propria valutazione secondo la scala del semaforo. Verde scuro per le obbligazioni best-in-class, verde chiaro per le obbligazioni accettate e rosso per quelle che non soddisfano nemmeno i requisiti minimi principali.

In totale, il direttore di BNY Mellon IM ha analizzato più di 800 obbligazioni influenti emesse da società in 47 mercati sviluppati ed emergenti. E i risultati non sono del tutto positivi. Sul totale di 804 impact bond analizzati, Uno su cinque non soddisfa i requisiti minimi di impatto intuizione. Cioè, è designato come rosso.

Cosa significa la valutazione rossa? Uno dei primi ostacoli che la squadra incontra è l’emettitore stesso.. “Quando arriva sul mercato un’azienda che non ha nemmeno un piano d’azione ambientale, ci chiediamo cosa stiano facendo con l’emissione di obbligazioni verdi”, afferma Collado. Per esempio, Il direttore è stato informato sui casi di società energetiche che cercano finanziamenti ecologici per costruire la loro nuova sede Sostenere che otterrà un buon risultato ambientale, ma questo significa finanziare un progetto che non avrà un impatto positivo materiale.

Un altro problema che incontrano spesso rapporti. Ad esempio, c’è ancora qualche incertezza negli Stati Uniti per quanto riguarda la trasparenza di come vengono utilizzati i finanziamenti.

Analisi per settore

IL Servizi e utenze bancarie La maggior parte degli impact bond valutati sono concentrati in ambito corporate: Più del 50% è compreso tra questi due settori. Le utility se la passano meglio della media, avendo solo il 13% di obbligazioni rosse su un totale di 216 obbligazioni a impatto analizzate. Il settore bancario è più vicino alla media con il 19% di obbligazioni rosse su un totale di 234 obbligazioni a impatto analizzate.

Sebbene Immobiliare È il terzo più grande nel mercato delle obbligazioni a impatto istituzionale e sembra essere rimasto indietro rispetto ad altri settori. Dei 128 impact bond valutati dagli analisti di Insight, Il 31% è valutato in rosso, principalmente perché molti emittenti non giustificano adeguatamente lo standard dei green bond.

In negativo anche il settore automotive e componentistica. In questo caso, Insight ha valutato 31 impact bond, di cui 19 con rating “rosso” (61%, Il rapporto più alto tra tutti i settori), mentre nessuno ha segnato il verde scuro.

Analisi per paese

Da un punto di vista regionale, è interessante vedere come gli stereotipi dei mercati sviluppati rispetto a quelli emergenti non si materializzino più. Sebbene la qualità delle obbligazioni dei mercati emergenti sia stata peggiore in passato, Ora il tasso di successo è simile tra paesi sviluppati ed emergenti. Infatti, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, La regione emergente dell’Asia-Pacifico sta sovraperformando la sua controparte sviluppata in termini di criteri di impatto, con il 22% vs. 35% obbligazioni rosse e 11% vs. 7% di obbligazioni verde scuro, rispettivamente. Anche il mercato del Medio Oriente mostra un benchmark allarmante con il 64% degli 11 impact bond che non raggiungono i profitti.

Nei mercati sviluppati, questo non è sorprendente È leader in Europa in termini di qualità. Solo il 12% dei tuoi premi sarà classificato come rosso secondo l’analisi Insight e il 30% come verde scuro. Ciò contrasta con la qualità della carta che arriva dagli Stati Uniti e dall’Asia Pacifico, dove rispettivamente il 35% e il 43% rientrano nella categoria rossa.