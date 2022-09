Gregge tascabile gastronomico – Technosio

La diversità geografica e culturale della Colombia continua ad essere protagonista del Jeep Pack, una grande famiglia che si unisce per conquistare territori e lasciare un’impronta ovunque vada.

La comunità più coraggiosa ed entusiasta del settore automobilistico continua il suo viaggio attraverso la Colombia, questa volta accompagnata dalla migliore offerta di degustazione di una destinazione tanto leggendaria quanto esotica e desiderabile: El Eje Cafetero. Così, il 10 settembre, gli amanti delle jeep conquisteranno il terreno più difficile, selvaggio e scosceso della contea di Quindio, nel quadro di una strada che permetterà loro di vivere il sapore della regione trasformata in modo diverso. Le loro squisite preparazioni culinarie sono una parte essenziale della loro identità.

Soprannominato Gastronomic Jeep Herd, questo nuovo percorso immergerà avventurieri e commensali in un mondo di sapori esemplari a bordo dei carri più capaci della storia, i cui antenati hanno aperto le strade del paesaggio culturale del caffè e di ciascuna delle sue magiche destinazioni.

Guidato da Daniel Pereira, Group Leader e uno dei piloti più qualificati del continente, questo tour porterà i proprietari di Jeep nella regione, conoscendo a fondo i loro veicoli e sviluppando le abilità necessarie per ottenere il massimo da loro su terreni accidentati. Fuoristrada e fuoristrada, che godono di un’influenza antiochena che, mescolata con i prodotti di Vale e Cauca, si traduce in una fusione di alta cucina tanto tipica quanto avanguardistica e squisita.

I ristoranti dei comuni di Tebida, Klarka e Armenia, tra gli altri, faranno parte di questa avventura con l’aroma del caffè di montagna e delle spezie, che ti invita a continuare ad aprire i sentieri, conquistare le terre e visualizzare dalla catena montuosa, un domani sempre più promettente per questa terra che ha accolto la jeep come parte della sua storia, fascino, raffinatezza e ricchezza.

Jeep Pack è una community di proprietari e seguaci del marchio americano, i cui membri, che contano più di 180mila, godono di vantaggi esclusivi che consentono loro di esplorare il mondo da una prospettiva diversa. Così, chi non ha paura di spingersi oltre i limiti, trova in Jeep un motivo per sorprendersi giorno dopo giorno e rendere ogni viaggio un’avventura sempre più emozionante.

Jeep è distribuito in Colombia da Astara, il conglomerato automobilistico ispanico, che rappresenta 30 marchi in 16 paesi in Europa, Asia e Sud America, rendendolo uno degli attori più forti del settore a livello globale. Attualmente Astara Colombia è presente in 26 città del territorio nazionale con un forte network che copre 8 dei marchi più prestigiosi del settore.