“Grey’s Anatomy”: Meredith rinuncerà all’amore nella stagione 18 per questo motivo

La nuova puntata della longeva serie medica sarà presentata in anteprima il 30 settembre.

Ogni volta ne rimane meno per Stagione 18 anatomia dell’istinto sono arrivato al completo ABC il 30 settembre. Questo remake darà ai suoi follower grandi novità e soprattutto una buona dose di malinconia con i nuovi ritorni che ha preparato per i prossimi episodi. Ma, come sempre, tutti gli occhi sono puntati su Meredith (Eileen Pompeo) e sul suo destino nella serie, che questa volta sembra prenderla. ciclo diverso.

Man mano che la serie medica di lunga data si è abituata, la stagione 17 ha lasciato diversi fronti aperti a poco a poco e dovrebbe essere chiusa nella nuova puntata. Tuttavia, alcune storie potrebbero chiudersi presto. fare riferimento a Meredith e l’amore. Nulla è cambiato da quando il personaggio di Pompeo ha detto addio a Derek, ma anche nella mente di spettatori e scrittori c’è sempre spazio per un nuovo vero amore per questo personaggio.

Negli ultimi episodi, la sua associazione con Dott. CormacIl ruolo interpretato da Richard Flood in escalationTuttavia, non sarà qualcosa che continuerà ad apparire in linea di principio durante la stagione 18, secondo il CEO della serie Meg Marines.

Dopo il COVID-19, “Le sue priorità erano il lavoro e i suoi figli. Ma sarà una grande domanda all’inizio della stagione: lei e Hayes avranno finalmente del tempo dalla loro parte?”

Ma anche se questa stagione sarà tranquilla per Meredith, in termini di questioni emotive, la serie continuerà a sviluppare varie storie d’amore che sono ancora appese a un filo, e altre che andranno oltre. È il caso di Teddy e Owen, per i quali Marines anticipa un possibile avvicinamento all’altare. “Vogliono sposarsi, è solo questione di tempo”, conferma al direttore di TV Line Marinis.

Anche quelli che hanno ottenuto l’approvazione che volevo lo erano Maggie Way Winstonche proseguirà nella nuova stagione.Sorprese divertenti‘, mentre i Marini vanno avanti. Va ricordato che Kelly McCreary, l’attrice che interpreta la sorella di Meredith, ha annunciato la sua gravidanza all’inizio della nuova stagione. Bisognerà ancora aspettare per vedere se gli sceneggiatori decideranno di includere questo nuovo uno: l’attrice di teatro nella finzione.