Griglia di partenza del GP di Francia MotoGP 2024: file e posizioni

La classifica del Gran Premio di Francia 2024 della MotoGP non ha lasciato nessuno indifferente. Dopo un primo quarto in cui Marc Márquez è caduto dalle posizioni che consentivano l’accesso alla seconda sezione, è stato Jorge Martin a realizzare il miglior tempo e quindi il primo posto con 1:29.919davanti a Pico Bagnaia e Maverick Vinales con l’Aprilia.

Tuttavia, per curiosità, sia Martin che Pico sono caduti prima che il cronometro toccasse lo zero, ma nessuno dei due piloti è riuscito a migliorare i propri tempi negli ultimi secondi alzando la bandiera verde.

Questa la classifica del campionato MotoGP 2024 in Francia:

La griglia di partenza della MotoGP per il Gran Premio di Francia 2024

In seconda fila le due VR46, con Aleix Espargaro, si sono assicurate un posto per affrontare le due gare di Le Mans da una buona posizione di partenza, mentre la terza fila ha chiuso in lizza Pedro Acosta, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

Marc Marquez, che non è riuscito ad avanzare dalla Q1, partirà 13° dalla quinta fila dello schieramento, quindi dovrà rimontare se vuole ottenere buoni punti in un fine settimana che finora è stato più negativo che positivo.

Orari dell’intero fine settimana:

Griglia di partenza del GP di Francia MotoGP secondo tempi

