Grupo Argos afferma che i partner strategici dell’associazione non sono stati discussi

BOGOTA – La gara tra Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) e la famiglia Gilinski ha avuto un nuovo capitolo lunedì dopo Il Grupo Argos ha affermato che le informazioni pubblicate su Revista Semana, un media a cui partecipa Gabriel Gilinski, erano false.

L’articolo in questione affermava che durante l’assemblea degli azionisti tenutasi lunedì lo era I manager del Grupo Argos hanno dichiarato di non aver trovato partner strategici per Sura e Nutresa.

Il suddetto articolo indicava che dall’anno scorso i consigli di Surat e Nutrisa sono alla ricerca di partner strategici interessati a interessi non dominanti.

Il post non si allineava bene con GEA e ha rilasciato le informazioni pertinenti in cui affermava che “la ricerca di un partner strategico per Grupo Sura S.A. E Grupo Nutresa SA non fa parte degli argomenti discussi nell’assemblea straordinaria dell’assemblea degli azionisti di Grupo Argos tenutasi oggi, e non sono menzionati”.

Inoltre, ha osservato che “chiede rispettosamente che questo tipo di informazioni che ha un impatto sul mercato azionario siano debitamente verificate”.

Questa settimana sono in programma incontri di Sora e Nutrica con l’obiettivo di identificare potenziali conflitti di interesse tra i loro manager.

Dopo che ciò sarà determinato, i consigli di amministrazione si riuniranno per decidere se partecipare o meno alla vendita delle loro azioni nell’offerta pubblica di acquisto della famiglia Gilinski a un’altra parte delle società.

Attualmente, i banchieri GNB Sudameris possiedono già il 25,25% delle azioni del Grupo Sura e il 27,69% delle azioni del Grupo Nutresa.

Con questa seconda ondata di offerte di acquisizione, Gilinsky sta cercando di aumentare le proprie partecipazioni di almeno il 5% in Sora. e il 18% a Nutresa, ma dopo 10 giorni di rifornimento hanno raggiunto poco più dello 0,6% a Surat e dello 0,3% a Nutresa.

La ricevuta di ammissione scadrà lunedì prossimo e al momento non vi sono condizioni per estendere il periodo di ricezione dell’ammissione.