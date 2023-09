Gruppo A, Anteprima RWC 2023: Profilo dell’Italia

scrum.comLettura: 3 minuti.

Italia non passerà inosservato Mondiali 2023 in Francia. Allenatore Kieran Crowley Cercherà di mettere in imbarazzo il suo stesso paese e i suoi ospiti. Tuttavia, non può essere ignorato Deros e Namibia, chi dovrebbe ribaltare la partita. Come dati aggiuntivi, fino al 2024, Gonzalo Quesada Prendi il comando della squadra. In Mischia Esaminiamo il profilo della Coppa del Mondo di Azura. Guarda tutte le 48 partite della Coppa del Mondo su Star+.

Italia Integrare Zona A con:

– Nuova Zelanda (vedi profilo)

– Francia (vedi profilo)

– Namibia (vedi profilo)

– Uruguay (vedi profilo)

Italia

Grado attuale: 13

Introduzione a RWC: 22 maggio 1987 contro la Nuova Zelanda, Eden Park, Auckland.

Nuova Zelanda 1987: Primo stadio

Inghilterra 1991: Primo stadio

Sudafrica 1995: Primo stadio

Galles 1999: Primo stadio

Australiano 2003: Primo stadio

Francia 2007: Primo stadio

Nuova Zelanda 2011: Primo stadio

Inghilterra 2015: Primo stadio

Giappone 2019: Primo stadio

Statistiche storiche

Succo: 31

vinto da: 13

Perduto: 18

Percentuale di successo: 42%

Costruito da: 0

Molti a favore di: 627

Molti contro: 977

tentativi: 68

i cambiamenti: 47

Sanzioni: 64

Gocce: 3

Cartellini gialli: 6

Espulso: 1

Altre riserve: Sergio Parisse (15)

Marcatore: Diego Dominguez (98)

Tentativo: Marcelo Katita (5)

Concorrenza: L’Italia ha pareggiato gli All Blacks nel 1991. Sono stati superati 16-3 nel primo tempo e 18-15 nel secondo. Alla fine perdono dieci (31-21). Uno stadio gremito di Welford Road a Leicester ha regalato loro una standing ovation.

momento: Il centro svizzero Oscar Collotto ha segnato i primi punti dell’Italia nella RWC, al terzo minuto della partita di apertura del 1987 contro i padroni di casa della Nuova Zelanda. È stata la prima caduta al mondo e da allora se ne sono registrate 139 nella storia del torneo.

Sotto: Una vittoria contro la Scozia nel 2007 avrebbe dato loro il primo passo verso i quarti di finale. Alessandro Trancon ha segnato l’unica meta della partita, ma sei rigori dello scozzese Chris Patterson hanno messo fine al sogno italiano che ha perso 18-16.

Giocatore: Sergio Parisse è il più grande giocatore della storia del rugby italiano. Nato in Argentina e cresciuto all’Universitario de la Plata, è uno dei tre giocatori ad aver disputato cinque Coppe del Mondo, insieme a Mirco Bergamasco e il samoano Brian Lima. Si è ritirato dal rugby all’età di 39 anni, con 142 presenze e 15 presenze in RWC con la maglia dell’Azura.

Informazione: Diego Dominguez, cittadino italiano di Córdoba, è stato il capocannoniere di Azura nel torneo RWC. Fu contro il Las Pumas nel 1995, una vittoria per 31–25, con Domínguez che segnò 21 gol (una meta, quattro rigori e due trasformazioni). Un altro fatto è che la Nuova Zelanda è l’ombra nera dell’Italia. Gli All Blacks affronteranno gli italiani nello stesso girone per la sesta volta poiché il torneo si svolge in Francia. Al Giappone 2019, l’organizzazione ha deciso di sospendere la partita a causa di un pareggio 0-0 a causa del tifone Hagibis.

“In prima persona”: “Sono orgoglioso delle cose che ho fatto nella mia carriera e sono felice di aver preso parte a questa esperienza di Coppa del Mondo. È stato un grande sforzo da parte di tutti e non siamo contenti del risultato, ma abbiamo dato il massimo e non posso chiedere di più”. Alessandro Trancon e RWC lamentano la sconfitta per 18-16 contro la Scozia nel 2007.