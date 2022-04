GSK acquista Sierra Oncology per 1,75 miliardi di euro

laboratorio farmaceutico GSK Può raggiungere un accordo per l’acquisto di un’azienda biotecnologica Sierra Oncologia Per 1.750 milioni di euro in contanti, ha riferito la multinazionale, che spera di chiudere l’affare “nel terzo trimestre del 2022 o prima”.

Secondo i termini dell’accordo, l’acquisizione avverrà tramite a Fusione “in un solo passaggio” Le azioni in circolazione in Sierra Oncology saranno revocate e convertite in diritti di ricezione $55 (poco più di 50€) in contanti per indirizzo.

Il prezzo delle azioni concordato per l’acquisizione rappresenta un premio di Circa il 39 per cento al prezzo di chiusura di Sierra Oncology nella sessione di ieri e un premio di circa il 63% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume di Sierra su Ultimi 30 giorni di negoziazione.

Il consiglio di amministrazione di Sierra Oncology ha Raccomandato all’unanimità Che gli azionisti della società votino a favore dell’approvazione della fusione. Gli azionisti di Sierra Oncology, che possiedono circa il 28% delle azioni con diritto di voto, sono d’accordo A favore dell’adesione alla fusione.

“Sierra Oncology integra il nostro lavoro e la nostra esperienza medica in ematologia”, ha affermato. Luca HoenessChief Commercial Officer di GSK, ha spiegato che “Momelotinib” offre un’opzione di trattamento differenziata in grado di soddisfare le significative esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti con Fibrosi del midollo osseo con anemiaIl motivo principale per cui i pazienti interrompono il trattamento.

“Attraverso questa acquisizione, abbiamo l’opportunità di portare nuovi importanti vantaggi ai pazienti e Rafforzare il nostro portafoglio Farmaci specializzati.