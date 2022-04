GTA 6 avrà una grafica straordinaria per il suo motore “precedente”, secondo un insider

da giochi rock Ufficialmente confermato Grand Theft Auto VI (o qualunque sia il prossimo lotto di lunga storia) in fase di sviluppoNon abbiamo nuove informazioni su questo tanto atteso videogioco. Tutto ciò che è stato detto da allora appartiene al regno voci e fughe di notizie a partire dal addetti ai lavori che pretende di avere accesso privilegiato ai dettagli del processo produttivo. Uno di loro è Chris Klippel, giornalista e fondatore di rivista rockstarche l’ha rivendicato di recente Lo sviluppo del gioco sarà accelerato faccia a Apparire nel 2022.

Ora è lo stesso dall’interno Afferma di avere informazioni relative a motore grafico in cui si sviluppa Grand Theft Auto VIuna nuova versione di rabbia Da Rockstar Games (con questo acronimo in inglese “Rockstar Advanced Game Engine”) dove verrà sviluppato il videogioco. semplicemente fantastico Graficamente, secondo lo stesso Klippel.

Visiblement, la nouvelle version du motor graphique de #giochi rock (RAGE9) che verrà utilizzato per #GTA6 Incredibilmente difficile. J’ai pu Avir des retours positifs, su devrait vraiment ne pas tre du sur ce point. Man mano che avanzi verso sud, ci sono temperature temporanee. pic.twitter.com/v2DVSS4lMJ-Chris Klippel (@Chris_Klippel) 22 aprile 2022

La nuova versione del motore grafico di Rockstar Games (RAGE9) per cosa usi GTA6 Essere assolutamente fantastici”, inizia dicendo Chris Klippel twittare Che potete vedere elencato in queste righe, aggiunge: “Sono riuscita a prenderlo Commenti molto positiviNon dovremmo davvero preoccuparci di questo aspetto. ” dall’interno Ha definito questa nuova versione del motore uno strumento del tutto innovativo: “Stiamo parlando guidare in anticipo sui tempi“.

La verità è che vedendo le ultime produzioni di Rockstar Games, come Red Dead Redemption 2 o il suo Grand Theft Auto VNon siamo sorpresi che il suo prossimo grande lavoro avrà una grafica straordinaria. Resta da vedere se anche questo sviluppo del motore grafico lo permetta Ingrandisci il progetto Per quanto si vociferava che GTA 6 potesse arrivare, perché le fonti lo confermano La tua mappa avrà una scala internazionalecon scenari anche al di fuori del grottesco statunitense che ricreano questa saga.