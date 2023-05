GTA 6 sarà annunciato al PlayStation Showcase? Diamo uno sguardo alle abitudini di Rockstar per dirti se vale la pena di sperare

Con il PlayStation Showcase in mostra domani, prende il via la stagione di conferenze e pubblicità precedentemente nota come E3. PlayStation dovrebbe far emergere l’artiglieria pesante, dopo mesi di pubblicità a metà, che è il fatto che l’evento sarà presente sviluppatori terzoi cui giochi saranno multipiattaforma, ma offriranno una sorta di trattamento preferenziale alla console di Sony – la stessa cosa accadrà alla conferenza Xbox, prima che iniziassero le lamentele.

Con questo in mente, non è raro che le comunità di gioco, in particolare le comunità di fan di Rockstar, si aspettino un annuncio da parte di Rockstar GTA6Nello specifico, durante il PlayStation Show. Quanto è probabile che accada? Ebbene, per scoprirlo vi basta mettere insieme diverse tracce disponibili e guardare cosa ha fatto Rockstar in passato.

Quanto dista GTA 6

Il gioco è arrivato, è in fase di sviluppo e il progetto è abbastanza avanzato che le fughe di notizie dell’anno scorso hanno rivelato un gioco incompiuto ma molto noto. Supponiamo per un attimo che quanto rivelato sia vecchio e che siano passati 6 mesi da quell’amaro episodio, certo Possiamo immaginarlo GTA6 Abbastanza maturo per essere in grado di produrre un trailer dallo spettacolo.

Cosa dice Take-Two, matrice Rockstar

Oltre a contenere la truffa derivata dal leak GTA6Take-Two, attraverso il suo direttore, Strauss Zelnick, non ha detto molto al riguardo GTA6, oltre ad aspettarsi che Rockstar sia scosso, ma rimane determinato a rilasciare un gioco perfetto. Tuttavia, l’informazione più rivelatrice dell’azienda è arrivata la scorsa settimana, quando hanno pubblicato le loro proiezioni finanziarie per il prossimo anno e, come parte di esse, hanno previsto che le loro vendite crescessero incredibilmente bene durante l’anno fiscale 2025, che inizia nell’ottobre 2024. Motivo? Sappiamo tutti cos’è.

Quanto è comune la partecipazione di Rockstar all’E3?

La risposta è “molto raramente”. Tuttavia, a Rockstar non piace condividere i riflettori, quindi lo ha fatto. Ricordi quando Peter Moore ha mostrato i suoi tatuaggi GTA IV durante Conferenza Xbox all’E3 2006. All’E3 2009, Rockstar Fattoreun progetto che non è mai stato rilasciato, ma era presente a parola chiave dalla PlayStation. All’E3 2014, Rockstar ha tenuto di nuovo parola chiave PlayStation annuncerà uno dei suoi 20.000 remaster Gioco GTAV. In poche parole, è raro che Rockstar partecipi all’E3 (o al suo equivalente), ma di recente, quando lo ha fatto, preferito parole chiave dalla Playstation E questo è un dato importante.

Come Rockstar ha annunciato GTA 5 e Red Dead Redemption 2

Detto tutto quanto sopra, Rockstar non ha mai usato l’E3 per annunciare a gta Numerato, nuovo… dal nulla. Quando Peter Moore si rimboccò le maniche e mostrò il suo leggendario tatuaggio, Rockstar aveva già annunciato ufficialmente il gioco, quello che accadde fu la conferma che il gioco sarebbe stato su Xbox 360. Rockstar aveva rivelato il gioco un mese prima, nel maggio 2006, tramite comunicato stampa.

Questa immagine è stata sufficiente per far sapere alle persone che un annuncio di Red Dead Redemption 2 era imminente

Rock star dichiarata Gioco GTAV con il suo logo il 25 ottobre 2011. Il gioco è stato rilasciato due anni dopo, il 17 settembre 2013. Mentre Redenzione dei morti rossi 2 Ha seguito uno schema simile, con il suo annuncio prenotato per il 18 ottobre 2016 e due anni tra detta data e la prima. L’unica anomalia era in questo schema redenzione dei morti rossi 1che è stato annunciato alla fine di febbraio 2009 ed è stato rilasciato il 18 maggio 2010, meno di due anni dopo.

Gioco annuncio PRIMA GTA4 maggio 2006 aprile 2008 RDR febbraio 2009 maggio 2010 GTA5 ottobre 2011 settembre 2013 RDR2 ottobre 2016 ottobre 2018

Come si può vedere dalla tabella, quest’anno È passato un decennio dalla prima del film GTA5quindi non escludiamo che Rockstar abbia colto l’occasione per annunciare il tanto atteso seguito, anche se è corretto che, così facendo, farebbe luce su quanto tempo hanno dovuto attendere i fan. GTA6.

Anche le cose e mettere tutti i pezzi a posto, Sarebbe difficile, se non impossibile, per Rockstar fare l’annuncio GTA6 al PlayStation Show la mattina. Ma i tempi sono maturi, se dovessimo scommettere lo diremmo Ottobre è il mese esatto E come in altre occasioni, qualche giorno fa assisteremo a chiari segnali dell’imminente annuncio, per concludere “Vacanze 2024”; Aspetta 6 mesi per un ritardo, poi un altro e infine rilascialo nella primavera o nell’autunno del 2025.