GTA: The Trilogy The Definitive Edition arriverà in formato fisico l’11 febbraio

Sebbene fosse previsto per l’inizio di dicembre, subito dopo l’uscita digitale, educazione fisica A partire dal Grand Theft Auto: The Definitive Edition Trilogy è in ritardo rispetto alle tastiere Pochi giorni prima della messa in vendita. Su PS4 e Xbox One, il ritardo era solo questione di una settimana, ma Nintendo Switch è stato ritardato a tempo indeterminato, con l’unica indicazione che potrebbe essere acquistato all’inizio del 2022.

Ora sappiamo finalmente la data di rilascio del formato fisico per questo gruppo; Fatto da Nintendo Spagna, da A twittare nel tuo account ufficialeÈ lui che l’ha annunciato Grand Theft Auto: The Definitive Edition Trilogy Per Nintendo Switch arriverà nei negozi nel seguente formato fisico 11 febbraio. In alcuni dei soliti negozi del nostro paese lo si trova già in riserva a prezzo ravvicinato 54,99 . Nella scatola, la cui foto è riportata sotto queste righe, è inclusa una spiegazione: la cartuccia non conterrà tutti i dati e Download aggiuntivo richiesto.

La versione in formato fsico de Grand Theft Auto: The Definitive Edition trilogy par #NintendoSwitch Sii disponibile nei negozi l’11 febbraio! pic.twitter.com/OVoJjuowkc-Nintendo Espa (NintendoES) 21 gennaio 2022

Grand Theft Auto: The Definitive Edition Trilogy È stato messo in vendita nel novembre dello scorso anno per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Quest’anno verrà lanciato anche su iOS e Android. per lui prestazione È stato argomento di discussione nei giorni successivi alla prima, a causa dei tanti insuccessi che, Secondo il CEO di Take-TwoÈ stato completamente corretto. in un La nostra analisi Vi diciamo che questo gruppo”Era molto lontano dall’essere quella versione finale che ci aspettavamo Da tre grandi classici che hanno ridefinito per sempre i giochi d’azione open world.