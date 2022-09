GTA VI: In Solidarnosc con Rockstar Games, gli sviluppatori mostrano le loro operazioni di gioco

IlI giocatori sono un gruppo molto curioso, si possono trovare anche nella community Più comprensivo e affettuoso Quando ci mettono la testa, possono anche diventare un pozzo infinito di tossicità quando vengono trascurati. E adesso giochi rock soffrire Una delle più grandi perdite nella storia della pirateria dei videogiochi E dopo che i suoi video hanno iniziato a circolare su Internet, sembra che tutti abbiano dimenticato che si tratta di un gioco in fase di sviluppo e hanno semplicemente deciso di lamentarsi della “cattiva grafica”.

GTA VI ha una buona grafica?

No, per il semplice motivo che GTA VI Non esiste nemmeno a questo punto. È solo un progetto multicomputer che è ancora in lavorazione. Coloro che partecipano a questo lavoro sono ancora in procinto di darci Buon titolo per Rockstar Games. Sembra sciocco doverlo spiegare, ma centinaia di giocatori sembrano averlo dimenticato e Si stanno lamentando con Rockstar che il loro gioco sembra incompleto a causa delle immagini che sono uscite due o tre anni dopo il rilascio del titolo ufficiale.

Ciò ha causato, come si suol dire, Qualche frustrazione tra gli sviluppatori di giochi Rockstar. Immagina di aver investito mesi della tua vita in un lavoro che sai essere incompleto e all’improvviso qualcuno si presenta a casa tua, la vede incompiuta e ti dice che è orribile. Come spieghi che non c’è lavoro? Fu allora che altri artisti vennero in soccorso: più studi iniziarono a mostrare i loro giochi incompiuti In solidarietà con Rockstar Games.

Altri studi mostrano il loro lavoro “incompiuto” nei giochi

Diverse volte un utente di Twitter è stato citato come post “La grafica è la prima cosa che viene completata nello sviluppo di videogiochi”, per mostrare quanto poco (o nulla) sai della creazione di videogiochi. Perché no persone, la grafica è in realtà l’ultima cosa da fare. cosìaltre aziende hanno mostrato i primi video da sviluppare Control, Horizon Zero Dawn, Il culto degli innocenti, Unknown 4 S Racconto di una peste: Requiemsono tutti gioielli di videogiochi per la loro qualità grafica (solo per citarne alcuni uno dei loro punti di forza).

Vedendo questi esempi, puoi davvero rilassarti: Sì GTA VI Sembra incompleto e sta andando storto, È semplicemente perché è incompletoe non ci sono problemi se il gioco “non sta andando bene” (anche se non ci sono prove per dirlo), perché C’è una ragione per cui Rockstar Games non ha menzionato una data di uscita per il gioco. Se è gennaio 2023, ci preoccuperemo, ma ora che sono passati tre anni interi prima di vederlo, di cosa ci preoccupiamo?