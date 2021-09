Guarda la presentazione in diretta e in video con noi

Oggi è il grande giorno di Xiaomi. Se ieri Apple era l’eroe principale in Presentazione di iPhone 13 e 13 ProOggi l’azienda cinese lancia un contrattacco lanciando un missile Il nuovo telefono Xiaomi 11T. E no, non abbiamo dimenticato l'”io”. Xiaomi parla di “Serie”, quindi la cosa più naturale è che offrono almeno due smartphone, ma comunque sia, oggi ci libereremo dei dubbi

Commenteremo a Engadget l’evento in livestream. Puoi seguirlo con noi su Il nostro canale YouTube, occupazione Il nostro profilo Twitter e in La nostra pagina live. Tabelle per regioni Sono i seguenti:

Spagna : 14:00 (13:00 ora delle Isole Canarie)

: 14:00 (13:00 ora delle Isole Canarie) Messico, Ecuador, Colombia, Cuba : 7:00.

: 7:00. Venezuela : 08:00.

: 08:00. Cile, Argentina: 09:00.

Cosa speriamo di vedere

Come abbiamo detto prima, Xiaomi parla della serie Xiaomi 11T, quindi è probabile che vedremo più terminali. Inoltre, Xiaomi ha affermato sui suoi social network che La luce è tornata È incluso Pro. modello menzionato. Si potrebbe dire bianco e imbottigliato. Cosa ci aspettiamo da loro? A parte le sorprese, lascia che siano telefoni cellulari di fascia alta Secondo lo slogan dell’evento (Magic, Cinema), si concentrano molto sulla registrazione video.

Sappiamo molto poco finora. Non è noto se Xiaomi porterà alcuni dei dispositivi introdotti poche settimane fa, come ad esempio Xiaomi Mix 4 Oh no Xiaomi 5. padSe vediamo nuove cuffie o, perché no, un nuovo indossabile. Forse lo sanno Prototipo di occhiali per realtà aumentata Cosa hanno annunciato questa settimana? Saremo vigili. Ricordiamo: L’evento avrà inizio alle 14:00, ora della penisola spagnola. Speriamo che ci seguirai!

diretto | Segui la presentazione in diretta della serie Xiaomi 11T