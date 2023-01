Guarda LIVE ONLINE Boca Juniors vs Independiente di Star +, per la pre-stagione: trasmissione, TV e canale

In una partita pre-campionato, il Boca Juniors affronta l’Independiente allo stadio Bicentario di San Juan.

Boca Juniors Facce indipendente in un’amichevole. con il Stadio del Bicentenario di San Juan, il colosso argentino inizia le sue partite di preparazione per la prossima stagione. Il primo sarà di fronte rossoCon un focus su Supercoppa Internazionale.

il rottura Hanno iniziato la pre-stagione il 7 dicembre e la prima tappa si è conclusa il 30, con allenamenti a Boca Predeo, all’Howard Johnson Hotel di Isa. L’attuale campione di calcio argentino Affronteranno l’Everton del Cile nella loro seconda amichevole e poi giocheranno il primo titolo della nuova stagione contro il Racing ad Abu Dhabi.

da parte sua, Independiente, quattordicesimo nella Professional League 2022Inoltre, è nei guai con la FIFA per un debito con America Mexico, quindi non possono ingaggiare giocatori fino a quando la situazione non sarà risolta.

In vista della stagione Boca 2023: date, luogo e amichevoli

qui dentro ObiettivoE Ti diciamo tutto ciò che devi sapere sul gioco.

quando sarà?

Come vedi in TV

L’impegno non sarà disponibile attraverso la TV in America Latina.

Come guardare tramite trasmissione

La partita tra Boca Juniors e Independiente sarà disponibile in live streaming per tutto il Sud America e il Messico stella +.

Ohstella + è il nuovo servizio di streaming in cui troverai sport e live action di ESPN, le serie e i film che ami, produzioni locali originali, commedie animate, tutte le stagioni di The Simpsons e Molto di piu! Con Star+ puoi guardare i titoli che già conosci, scoprire nuovi preferiti e tenere tutto in un unico posto per il massimo del divertimento.

Profili

bocca piccola

Augustin Rossi, Luis Advincula, Facundo Roncaglia, Agustin Sandys e Frank Fabra; Paul Fernandez, Alan Varela, Juan Ramirez; Norberto Briscoe, Nicolas Orsini e Sebastian Villa. DT: Hugo Ibarra.

indipendente



Rodrigo Rey, Luciano Gomez, Sergio Pareto, Edgar Elizalde, Ayrton Costa; Yvan Marcon, Augustin Mollet; Lucas Gonzalez, Juan Cazares, Rodrigo Marquez; Matias Jiménez. DT: Leandro Stillitano.