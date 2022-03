Guarda Peaky Blinders Stagione 6 online: quando e dove guardarlo in Argentina | Kavina | Quando uscirà | BBC Uno | Netflix | TDEX | TVMAS

maschere scarne È diventata una delle serie più attese dai suoi migliaia di fan in tutto il mondo. La scorsa stagione 6 è stata presentata in anteprima il 27 febbraio in TV BBC ; Tuttavia, la storia britannica non sarà sulla piattaforma Netflix per gli utenti latinoamericani.

Come ricordiamo, in questa trama apparirà il risultato di Tommy Shelby e della temibile gang nata nella città di Birmingham, in Inghilterra. Ma Quando possiamo vederla in Argentina Attraverso la piattaforma digitale?

Come sapete, la BBC International trasmette un capitolo ogni domenica. In questo senso, si stima che la serie doppiata in spagnolo arriverà il 3 aprile. Sarà qualcosa di simile a quello che è successo nella quinta stagione.

Peaky Blinders Stagione 6. Fonte: BBC

Premier Time – Stagione 6 di Peaky Blinders

Di seguito vi mostriamo i programmi in anteprima per la sesta stagione di Peaky Blinders.

Spagna: 21:00

Perù: 15:00

Colombia: 15:00

Cile: 17:00

Argentina: 17:00

Cile: 16:00

Messico: 15:00

Dove e su quale canale guardare Peaky Blinders T6

nel primo momento, BBC È il canale ufficiale che trasmetterà l’ultima stagione di maschere scarne . Tuttavia, puoi anche guardarlo in streaming Netflix In Spagna, Argentina, Messico, Cile e altri paesi del mondo.

Cast della sesta stagione di Peaky Blinders

Tommy Shelby | Killian Murphy

Arthur Shelby | Paolo Anderson

Ada Shelby | Sophie Rundle

Finn Shelby | Harry Kirton

Lizzie Shelby | Natasha O’Keefe

Michael Grey | Finn Cole

Gina Grey | Anya Taylor Joy

Jessica Eden | Charlie Murphy

Billy laureato | Emmett J Scanlan

Jimmy McFarren | Brian Gleeson

Sir Oswald Moseley | Sam Claflin