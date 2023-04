Guardiani della Galassia 3: un emozionante remake del trailer con filmati inediti e singoli poster

Guardiani della Galassia Volume 3la terza e ultima puntata delle avventure dei Guardiani della Galassia come parte dell’UCM del regista James Gunn, sta per uscire nelle sale di tutto il mondo e la macchina del merchandising ha già iniziato a lavorare a pieno ritmo. Tanto che da allora Studi Marvel Abbiamo condiviso un nuovo ed emozionante trailer, questa volta, in fatto da me Con tante scene mai viste prima, oltre a farci conoscere qualcosa di nuovo Guarda dietro le quinte Con le opinioni di tutti i suoi eroi. Ecco come l’ha condiviso Intrattenimento Marvel attraverso i loro canali ufficiali.

Guardiani e i loro manifesti individuali

Inoltre, insieme al nuovo trailer fatto da me Come puoi vedere in queste righe, i responsabili di Guardians of the Galaxy Volume 3 hanno pubblicato un set di singoli adesivi Con l’attuale formazione dei Guardiani, quindi, possiamo avere ben chiaro chi sono e come sono attrezzati per la loro ultima avventura insieme. Non perdere gli adesivi Signore delle stelleE GamoraE razzoE DraxE GrootE nebulosaE mantideE Craglin E Cosmo che vi presentiamo di seguito.

In Guardiani della Galassia Volume 3 dei Marvel Studios, il nostro adorabile gruppo di disadattati si adatta alla vita sulla stazione spaziale Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano sconvolte dagli echi del travagliato passato di Rocket. Peter Quill, ancora sconvolto dalla perdita di Gamora, deve radunare la sua squadra intorno a lei in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket, una missione che, se non completata con successo, potrebbe significare la fine della Guardia così come la conosciamo”, racconta. lui. Il riassunto ufficiale.

Guardiani della Galassia Volume 3 Apre nei seguenti teatri 5 maggio 2023.

Fonte | Studi Marvel