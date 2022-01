Guardians estende l’affitto di Progressive Field fino al 2036

CLEVELAND — I Cleveland Guardians hanno raggiunto un accordo per estendere l’affitto del loro stadio del centro almeno fino al 2036 mentre vengono apportati miglioramenti alla struttura, ha annunciato giovedì il proprietario della squadra e CEO Paul Dolan.

LaLiga, Liga MX, Bundesliga, MLS, MLB, UFC, Boxe, migliaia di eventi live, serie originali esclusive e molto altro, tutto in HD. Iscriviti qui

I dirigenti della squadra hanno affermato di aver ottenuto finanziamenti per rinnovare gradualmente lo stadio, un campo da calcio aperto al pubblico nel 1994. Il costo dei miglioramenti è stato stimato in poco più di $ 200 milioni. I lavori di ristrutturazione dovrebbero iniziare dopo la stagione 2022.

“Siamo fiduciosi che questo accordo creerà un’esperienza per i fan più avvincente e manterrà questa struttura moderna e rilevante per molti anni a venire”, ha affermato Dolan in una nota.

I consigli della contea di Cleveland e Cuyahoga hanno precedentemente approvato l’accordo. La città e la contea contribuiranno con un totale di $ 17 milioni, Ohio $ 2 milioni e attrezzature $ 10 milioni all’anno per pagare miglioramenti e costi come riparazioni, manutenzione, operazioni e tasse sulla proprietà.

I funzionari della squadra hanno affermato che l’accordo potrebbe estendersi per altri 10 anni, fino al 2046.