Gucci offre una Xbox in edizione limitata per $ 10.000

Gucci lei è una di Marchi prestigiosi Il più importante al mondo ed è ampiamente conosciuto per la produzione di tutti i tipi di elementi di moda Come borse, scarpe o profumo. Nonostante questo, il marchio che ha sede in Firenze Hai deciso di scommettere sul mondo dei giochi, dove ti candidi adesso Xbox in edizione limitata.

per questa ragione, Gucci Lui decise alleato Per realizzare questa campagna con il gigante della tecnologia MicrosoftL’edizione limitata contiene solo 100 unità che possono essere acquistate dalle seguenti mercoledì 17 novembre.

La console è decisamente troppo cara per essere Gucci

Una caratteristica di questa console, come potrebbe essere altrimenti, è che ha Gucci edizione classica Di solito appare in tutte le loro borse. Le bastava il fatto che il brand italiano fosse presente in queste copie di Xbox Series X prezzo lo so Tiro enorme.

Gucci Xbox arriverà con due controller regalo / Gucci

un Xbox Xbox X Di solito costi nuovi di zecca tra 400 e 500 euro, mentre tutti quei giocatori che vogliono ottenere questa edizione limitata devono tasca antigraffio: Il prezzo di Xbox Gucci è $ 10.000, più o meno di 8700 euro.

Dove possiamo trovare Gucci Xbox?

Nel caso in cui volessimo essere una delle cento persone che acquisteranno questa edizione limitata, dovremo andare a Sito ufficiale di Gucci o avvicinarsi a qualcuno negozi fisici che offri in vendita, come quello in Madrid.





Come faccio “omaggioGucci offrirà anche 10.000 dollari per la console Due controlli Con una stampa Gucci e un abbonamento gratuito a Xbox Game Pass Ultimate. Tutti questi prodotti saranno ben confezionati valigia Per spostare la console valutata a circa $ 5800.

