Guede Zaina, alcuni effetti collaterali

Martha Jean-Claude e Celia Cruz hanno condiviso più di un duetto registrato con Sonora Matancera. Foto: Collage: Julia Diaz Babbo Natale

Parola decorazione È la pillola che ho ingoiato nella mia prima infanzia, presa a sorsi, diluita in ritagli di un paio di canzoni che suonavano in quel periodo. Qualcuno ha parlato delle puledre invincibili. Altrimenti, qualcosa come avvertimenti e protezioni nel mezzo della trama.

Ripetevo silenziosamente, quando avevo solo otto anni, due significati completamente diversi della stessa parola. Zina in spagnolo significa cavallo dal pelo castano scuro. Zeina, nell’ambito degli idiomi di origine africana, alcuni lo traducono come ragno.

Quest’ultimo l’ho scoperto di recente. Quando ho dovuto dare spazio all’indagine, grazie al fatto che una delle canzoni, Guede Zaina, ha iniziato a suonare senza sosta nella mia testa. È una guaracha cantata da Celia Cruz con Sonora Matancera. Una specie di scioglilingua del 1952, dotato di tromba, contrabbasso, pianoforte, tombadura e qualcos’altro.

Per ironia della sorte, ho pensato a lungo che il ritornello menzionasse anche la parola mare: “Quede Zaina, ti compro puyo pu mare, uoy, uoy, quede zaina” (nota che la G è sostituita dalla Q in Quede, come appare nelle copertine in vinile di casa mia). I persiani hanno un’associazione automatica con altri animali fin dall’infanzia. La persona che non ha voluto premere i freni e con la quale abbiamo viaggiato, dal passato imperfetto al futuro proiettivo, viaggia in prima persona nel suo pullman. Quello che immagino sia ancora libero, in mezzo al corridoio venezuelano, melodioso e pastorale.

Tutto però mi suggeriva, fin dai primi anni, che Guede Zaina con i cavalli non c’entrava nulla. In una recente recensione di pubblicazioni, incluso Diccionario Salsero degli amici del gruppo Salsa sin Miseria, ho trovato questo testo: “Guede zaina, yo fe komplo pou yo touye mwen, woy woy, guede Zaina”. Un testo suggerito in creolo haitiano mi ha permesso di rintracciare alcune parole come Guede, che sembra essere legata all’impronta del voodoo nella cultura cubana e che potrebbe alludere a un pantheon di divinità della morte. Ma anche Guede Z-araignee, che alcuni chiamano la Dea Ragno. Deriva dalla parola francese araignée, ragno (ricordiamo che Haiti è uno dei due paesi d’America in cui il francese è la lingua ufficiale).

La cosa interessante è che questo animale mi ha portato lungo le antiche strade. Mi sono ricordato che Anansi, raccontato dagli Asante, è il nome del protagonista dei racconti ghanesi. Questa iscrizione, con le sue variazioni e storie, si trova nella regione caraibica insulare e continentale, sulla costa colombiana del Pacifico, nel bacino del Mediterraneo e altrove.

Questi documenti sono ancora validi nell’Africa occidentale, dove collocano il ragno come un ponte tra il divino e il terreno. Inoltre, sottolineano che l’eloquenza è una delle caratteristiche di Anansi, chiamata anche Anansi, Mia Sorella Nancy o Zia Nancy.

Poi mi è venuto in mente che Zina, Ananze e Zita potrebbero avere molto in comune. E con quel pettegolezzo armato, ho continuato sulla falsariga della canzone. La frase “yo fe komplo pou yo touye mwen”, secondo quanto accertato, si tradurrebbe in “c’è un complotto per uccidermi”. Guede Zaraigne sarebbe quindi un dio al quale qualcuno chiederebbe protezione per evitare di essere assassinato dai nemici. Proprio come dice il dizionario Salsero.

Ma chi avrebbero ucciso? mi sono chiesto. Poi, come ricompensa per un’intera giornata di ricerche, apparve una rivelazione: Martha Jean-Claude. Una delle copie ritrovate, non ancora registrata in nessuna bibliografia, conferma che fu lei a dare la canzone a Celia Cruz per esibirsi con Sonora Matancera. L’unica intenzione sarebbe quella di inviare un messaggio criptato, in modo che la sua famiglia sapesse che è arrivato vivo a destinazione.

Ora, ciò che nessuno dubita è che questa donna, scrittrice, compositrice, attivista, lasciò Haiti e finalmente arrivò a Cuba negli anni ’50. Lo ha fatto tra minacce, dopo aver scontato una pena detentiva. Il motivo: la prima di uno spettacolo che non è piaciuto all’attuale presidente Paul Magloire.

Quella storia, con tutte le sue affermazioni e miti, è affascinante. La voce di Martha Jean-Claude appare sullo stesso vinile su cui lavora Guede Zaina in duetto con Celia Cruz. Cantano insieme la famosa canzone Shukun, un uccello che mi ha portato nuove affermazioni e presagi musicali. Ho finalmente raggiunto le rive della canzone haitiana. Mi vergognavo perché non conoscevo la secolare ricchezza artistica e folcloristica di quest’isola travagliata, inizialmente abitata da Caribi e Arawak, localmente chiamati Tainos.

Ecco mi devo scusare perché tutti questi viaggi non sono altro che effetti collaterali di quella pillola che ho ingoiato nei primi anni della mia infanzia. È stato ridotto a sorsi e diluito in frammenti di due canzoni.

Le conseguenze sono peggiorate. Ora, non solo sto sperimentando una feroce eloquenza, ma sto cominciando ad avere visioni. In uno, questo mondo frammentato è presentato come l’immagine di qualcuno che ci guarda con otto occhi. In un altro ci vedo tutti intrecciati nel processo di sintesi proteica, un compendio di fili musicali e narrativi nati dalle ghiandole del fuso dello stesso ragno. Dopo i consigli, sento che dovrei mettere in pausa questa storia al meglio.